基隆消防「暫緩」到府安裝住警器！提醒民眾防詐騙

疫情期間，基隆消防人員已暫停居家防火宣導及到府安裝住警器工作，提醒民眾小心求證防詐騙。（記者林欣漢翻攝）

2021/06/22 11:08

〔記者林欣漢／基隆報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，最近有民眾反映，有人打電話到家中詢問是否要安裝住宅用火災警報器，擔心是「詐騙集團」，基隆市消防局表示，因應三級警戒，已暫停居家防火宣導及到府安裝住警器工作，請民眾小心求證防詐騙。

消防局表示，因應疫情影響到民眾的生活作息模式，為避免群聚造成疫情擴大，消防局已於5月上旬暫停居家防火宣導、訪視及安裝住警器工作，在第3級警戒仍未停止之前，消防局仍將持續暫停居家防火宣導及到府安裝住警器工作。

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消防局近來接獲民眾反映，有消防機關打電話至家中表示要安排安裝住警器的時間，機警的民眾打電話至消防局詢問是否有此事，經查有些是不肖人士所為，藉由消防局到府安裝住警器名義，實際上是要向住戶推銷昂貴消防器材，消防局提醒民眾應小心求證，以免受騙。

消防局長陳龍輝表示，消防局在疫情期間不會有任何群聚的居家防火宣導與到府安裝住警器作為，且疫情期間消防人員以從事COVID-19病患的第一線緊急救護工作為主，也不適合，除非疫情減緩，才會陸續開始安排到府安裝住警器作業，即日起至疫情趨緩前，消防人員不會主動打電話跟民眾預約安裝住警器時間，請民眾接收到此類電話不予理會，如有疑慮可打119電話向消防局求證，避免受騙。

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