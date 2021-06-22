為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    基隆消防「暫緩」到府安裝住警器！提醒民眾防詐騙

    疫情期間，基隆消防人員已暫停居家防火宣導及到府安裝住警器工作，提醒民眾小心求證防詐騙。（記者林欣漢翻攝）

    疫情期間，基隆消防人員已暫停居家防火宣導及到府安裝住警器工作，提醒民眾小心求證防詐騙。（記者林欣漢翻攝）

    2021/06/22 11:08

    〔記者林欣漢／基隆報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，最近有民眾反映，有人打電話到家中詢問是否要安裝住宅用火災警報器，擔心是「詐騙集團」，基隆市消防局表示，因應三級警戒，已暫停居家防火宣導及到府安裝住警器工作，請民眾小心求證防詐騙。

    消防局表示，因應疫情影響到民眾的生活作息模式，為避免群聚造成疫情擴大，消防局已於5月上旬暫停居家防火宣導、訪視及安裝住警器工作，在第3級警戒仍未停止之前，消防局仍將持續暫停居家防火宣導及到府安裝住警器工作。

    消防局近來接獲民眾反映，有消防機關打電話至家中表示要安排安裝住警器的時間，機警的民眾打電話至消防局詢問是否有此事，經查有些是不肖人士所為，藉由消防局到府安裝住警器名義，實際上是要向住戶推銷昂貴消防器材，消防局提醒民眾應小心求證，以免受騙。

    消防局長陳龍輝表示，消防局在疫情期間不會有任何群聚的居家防火宣導與到府安裝住警器作為，且疫情期間消防人員以從事COVID-19病患的第一線緊急救護工作為主，也不適合，除非疫情減緩，才會陸續開始安排到府安裝住警器作業，即日起至疫情趨緩前，消防人員不會主動打電話跟民眾預約安裝住警器時間，請民眾接收到此類電話不予理會，如有疑慮可打119電話向消防局求證，避免受騙。

    h4>☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    隋棠被詐騙盯上 曝手法「非常奸詐」
    2021/06/22 11:00

    隋棠被詐騙盯上 曝手法「非常奸詐」
    遭詐騙盜用肖像！賈永婕曝「曾被騙過」氣炸：我很兇會提告
    2021/06/21 16:43

    遭詐騙盜用肖像！賈永婕曝「曾被騙過」氣炸：我很兇會提告

    疫情中創造希望 夢想KEEP WALKING
    鐵槌難敵霰彈槍！ 詐團自搗機房滅證聽槍響全傻 11嫌送辦
    2021/06/21 14:56

    鐵槌難敵霰彈槍！ 詐團自搗機房滅證聽槍響全傻 11嫌送辦
    跨國網戀沖昏頭 癡心女險遭詐34萬元
    2021/06/20 10:31

    跨國網戀沖昏頭 癡心女險遭詐34萬元

    人工智慧時代 創造干邑的感官藝術
    社會今日熱門
    小英總統與竹市議員合照看板 遭人爬上6公尺高鷹架破壞
    2021/06/21 12:12

    小英總統與竹市議員合照看板 遭人爬上6公尺高鷹架破壞

    天雨路滑惹禍？國道3號斗六段小轎車疑自撞翻車
    2021/06/21 12:00

    天雨路滑惹禍？國道3號斗六段小轎車疑自撞翻車

    蔡豪性侵女助理判4年10月定讞 本週發監執行
    2021/06/21 12:11

    蔡豪性侵女助理判4年10月定讞 本週發監執行

    不滿外送員態度竟拉下鐵門「關人」 男強制罪起訴
    2021/06/21 12:19

    不滿外送員態度竟拉下鐵門「關人」 男強制罪起訴

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播