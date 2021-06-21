6/21 今彩539 頭獎開出1注！800萬獎落新北市

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/06/21 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月21日）開獎的第110000049期威力彩頭獎摃龜、第110000147期雙贏彩頭獎摃龜、第110000147期今彩539，頭獎開出1注，由新北市泰山區明志路二段128號「億賀發彩券行」開出。

第110000049期威力彩中獎號碼為「第一區：02、08、10、24、37、38，第二區：02」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共39注中獎，每注可得2萬元；伍獎共239注中獎，每注可得4000元；陸獎共1541注中獎，每注可得800元；柒獎共3544注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬8270注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1516注中獎，每注可得100元；普獎共3萬9643注中獎，每注可得100元。

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第110000049期38樂合彩中獎號碼為「02、08、10、24、37、38」。五合摃龜；四合共16注中獎，每注可得6萬7500元；三合共136注中獎，每注可得5750元；二合共1762注中獎，每注可得750元。

第110000147期雙贏彩中獎號碼為「02、06、08、09、11、12、15、17、18、19、20、24」。頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共122注中獎，每注可得500元；肆獎共1458注中獎，每注可得100元。

第110000147期今彩539中獎號碼為「04、10、12、36、37」。頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共129注中獎，每注可得2萬元；參獎共5478注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5699注中獎，每注可得50元。

第110000147期39樂合彩中獎號碼為「04、10、12、36、37」，四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共196注中獎，每注可得1萬1250元；二合7894注中獎，每注可得1125元。

第110000147期3星彩中獎號碼為「071」，正彩共8注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000147期4星彩中獎號碼為「8802」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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