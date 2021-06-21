黑賓士高速擦身狂奔 台南修路工人驚嘆撿回一條命

賓士車飛快擦身而過瞬間，吳姓工人只能趕緊緊貼著工程車閃避，路面上的警示牌和三角椎都被撞壞。（讀者提供）

2021/06/21 19:43

〔記者楊金城／台南報導〕「命可說是撿回來的！」台南台84線快速公路學甲段19日下午1點多發生驚險場面，1輛黑色賓士車未注意前方警示路面維護，直直開過去，吳姓工人趕緊緊貼著工程車閃避，只見賓士車飛快地貼著工人擦身疾駛而過，撞壞警示牌和三角椎才停下。

吳姓工人未被賓士車撞上，仍被撞飛的鐵製警示牌撞傷，肇事的吳姓車主也嚇了一跳，趕緊停車，學甲警分局到場處理，表示雙方洽談和解中。

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台84線學甲段路面維修，由承包商開工程車在19日進場，吳姓工人在外側車道放置好路面警示後，開後車斗正當施工時，突然發現遠見有輛黑色賓士車疾速過來，竟未變換到內側車道。

吳姓工人為了保命，趕緊將身體緊靠著工程車車身閃避，賓士車也有煞車，但還是來不及變換到內側車道，飛快直接撞上警示牌和三角椎，並未撞上吳姓工人。驚險場面可說是千鈞一髮。

賓士車車頭有凹損，肇事的吳姓車主趕緊停車，學甲警方獲報到場處理車禍，吳姓車主並未酒駕，向警方表示車子有開半自動駕駛的防撞跟車系統，本來跟著前方車輛行駛，後來前車變換車道，賓士車來不及變換車道，才撞上前方警示牌，幸好未撞到人。雙方洽談和解中。

賓士車飛快的貼著工人眼前疾駛而過，撞壞警示牌和三角椎。（讀者提供）

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