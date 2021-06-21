司改2.0》刑訴金字塔制度 終審第三審法院「原則」進行言詞辯論

司法院日前開會討論刑事訴訟法金字塔訴訟制度第三審草案，將適度放寬上訴第三審事由，同時，終審的第三審法院「原則上」應進行言詞辯論。（資料照）

2021/06/21 16:42

〔記者楊國文／台北報導〕司法院日前開會討論刑事訴訟法金字塔訴訟制度第三審草案，司法院今表示，在「嚴格法律審兼許可上訴制」的基本架構下，將適度放寬上訴第三審事由，同時，終審的第三審法院「原則上」應進行言詞辯論，但宜設篩選機制，以過濾不必要的案件，意即，大方向是三審應採言詞辯論。

倡議多年的刑事訴訟塔制度，在提昇法院審判效能、合理分配訴訟資源，從早期1999年全國司改會議和2017年司法改革會議，都確立是我國司法改革的重要目標，也是司法院「司法改革2.0」的核心項目。

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為加速推動有關刑事金字塔制度部分條文修正草案的研議，司法院於本月18日召開第三次研修會議，罕見採取會議和視訊方式進行，由最高法院院長吳燦主持，邀請政大法學院院長何賴傑、台北大學法律系教授林超駿、最高檢察署檢察官朱朝亮、全國律師聯合會理事長陳彥希、尤伯祥律師、法務部代表等專家學者與會討論。

此會議先就第三審部份草案，進行逐條討論，已達修法共識，首先，與會成員一致認同，在「嚴格法律審兼許可上訴制」的基本架構下，適度放寬上訴第三審事由的的修法方向；而草案增列原審判決「違背最高法院判決先例之見解」及「有第379條各款中、屬重大違背法治國原則之情形」為權利上訴事由。

針對三審是否應採行言詞辯論一事，與會成員都認為，基於第三審是終審性質，採行言詞辯論有其必要性及重要性，因此「原則上」應採言詞辯論，但宜設篩選機制，以過濾不必要的案件。

此會議另討論第一審及第二審部份的修正草案，包括檢方起訴書記載事項，擬增列「沒收之聲請」。

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