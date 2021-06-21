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    銅價狂飆囂張賊狂剪電線 剪到土地公廟門都斷電打不開

    警方查獲多達67公斤的電纜銅線。（警方提供）

    警方查獲多達67公斤的電纜銅線。（警方提供）

    2021/06/21 14:33

    ［記者陳彥廷／屏東報導］去年至今國際銅價不斷飆漲，國內銅價也因此飆高，就有不肖劣賊開始動歪腦筋，甚至動土動到太歲爺頭上，竟到屏東縣南州鄉1間土地公廟剪電線，一度連致使廟的鐵捲門都打不開，廟方憤而報警，警方透過空拍機偵蒐並調閱監視器過濾分析，在埋伏多日後於嫌犯銷贓時成功逮捕。

    國際銅價近期雖然已下滑，但仍處於相對高檔，也因此國內銅價也居高不下，回收價每公斤現達200元以上，就有竊賊賊心蠢動，於屏東偏僻鄉間偷剪電纜線，甚至傳出連土地公廟都受害。

    警方表示，由於這組竊盜集團犯案地點多，東港警分局受理報案後，積極偵辦，經運用空拍機偵蒐並調閱監視器過濾分析，另依據現場跡證連結犯案手法，掌握盧姓、郭姓等2嫌涉有重嫌，且兩人不僅連土地公廟都不放過，有時是晚上剪線後就棄置在當地，隔天白天再來拿取，托大又囂張。

    警方指出，盧、郭兩人作案地點包含其他鄉鎮，犯案地點包括台電的供電電力線，也有廟宇或民間的照明電線，經東港分局與刑警大隊肅竊組、潮州分局分享情資並共組專案小組，在確認為盧、郭兩人行蹤後，報請台灣屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦查緝。

    專案小組多日埋伏跟監，於高雄市林園區某一資源回收場，將正要變賣所竊得電纜線的盧嫌、郭嫌當場逮捕，並查扣作案車1輛、作案工具、銷贓所得現金，且起獲台電公司失竊、總重約67公斤的電纜銅線一大批，初步清查兩嫌至少犯下縣內8件電纜線竊案，不過，警方懷疑兩人所犯案的地點不止這些，將持續追查其他贓物的流向。

    警方查獲多達67公斤的電纜銅線。（警方提供）

    警方查獲多達67公斤的電纜銅線。（警方提供）

    兩嫌剪線工具。（警方提供）

    兩嫌剪線工具。（警方提供）

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