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    另類災情！疫情期間車流少車速快 台中17天10起車禍、10死

    三級警戒期間民眾減少外出，路上車流雖少，但汽機車有車速過快現象。（記者許國楨翻攝）

    三級警戒期間民眾減少外出，路上車流雖少，但汽機車有車速過快現象。（記者許國楨翻攝）

    2021/06/21 13:00

    〔記者許國楨／台中報導〕受到疫情（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，根據高公局統計，國道交通量雖減少，超速情形反增加，而台中市自本月初到17日為止，已發生10起死亡車禍，10人死亡，其中有7件都有一方違規超速，顯示三級警戒期間民眾減少外出，路上車流雖少，但汽機車有車速過快現象，市警局即日起將展開機動測照大執法，希藉此減少因超速造成的車禍事故傷亡。

    交大分析，台中市疫情趨緩和，市民逐步駕駛車輛外出，因市區道路較鄰近縣市寬敝、筆直，在車流相對較小情況下，汽、機車行駛的速度有提升的趨勢，為此從今天起至27日止，規劃為期一周的機動測照大執法勤務，由各分局依轄區特性分析易違規超速路段，並針對轄內各主要幹道，強化機動測速執法強度。

    而在夜間測照或巡邏時應全程開啟警示燈，以提高見警率，有效防制A1（人員死亡）交通事故，並維護用路人安全，另經統計，今年1月1日起至6月13日，共取締10萬5586件超速違規，請民眾切勿僥倖超速行駛，交大大隊長陳松寅也呼籲民眾，開車騎車切勿超速行駛，超速帶來的風險如下：

    1、高速行駛使駕駛人視線範圍變小：一般人於靜止時視線寬度約有180-200度，隨著車速增加，視線將逐漸變小，導致駕駛人降低察覺突發狀況的能力。

    2、反應時間及剎車距離變長：當駕駛人發現突發狀況，到踩剎車停止的過程中，隨著車速的增加而煞停的距離隨之增長，易提高事故的風險。

    3、事故嚴重性增加：車輛動能與「車速的平方」成正比，故車速越高，造成事故之嚴重性越大。

    陳松寅強調，最重要的是駕駛人別拿自己以及他人的生命開玩笑，唯有安全駕駛才是回家的路，期許「交通安全的觀念」能深植在每一位市民的心。

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