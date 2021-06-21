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    疑山路軋車撞對向來車「藤原豆腐店」紅色豐田撞爛、駕駛骨折

    被撞爛的紅色豐田。（記者邱書昱翻攝）

    被撞爛的紅色豐田。（記者邱書昱翻攝）

    2021/06/21 10:53

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽台七乙線5.3公里處於20日凌晨發生車禍，一名25歲許姓男子駕駛著車身印有「藤原豆腐店」的紅色豐田，與多名車友跑山，疑似超車不慎與對向駕駛黑色自小客車的24歲無照劉姓男子對撞，事故還波及到另一輛汽車。車禍導致許男左大腿骨折，而劉男左手骨折紛紛送醫，警方調查後將依公共危險罪函送法辦。

    據了解，這起事故是許姓男子駕駛紅色豐田自小客車，疑因超車不慎與對向下山的劉男對撞，從行車紀錄器看見車速破百，由於撞擊力道過大，讓許男受困於駕駛座內，警消到場後才得以脫困送醫。

    事故還擦撞到從三峽往大溪方向的45歲謝姓男子所駕駛的自小客車，所幸謝男與同車的39歲陳姓男子沒有受傷，僅有車輛受損。

    三峽分局交通組組長林泰亨表示，該起事故發生後，於20日晚間10點多接獲民眾提供行車紀錄器，發現案發前有7部自小客車在該路段有危險駕駛，任意跨越雙黃線行駛等違規行為，警方根據掌握車號畫面陸續通知駕駛人到案說明。

    林泰亨說，針對危險駕駛及違規跨越雙黃線等違規行為，除依道路交通管理處罰條例，處以6千元以上、2萬4千元以下罰鍰，吊銷其駕駛執照，同時違規超車部份，則處1千2百元至2千4百元以上罰鍰告發外，也將於調查後依公共危險罪函送法辦。

    從行車紀錄器上能推斷，前方的車輛時速都有破百。（記者邱書昱翻攝）

    從行車紀錄器上能推斷，前方的車輛時速都有破百。（記者邱書昱翻攝）

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