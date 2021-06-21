拉下鐵門群聚打麻將又不戴口罩 5人恐挨罰30萬元

員警從信箱投入口赫見屋內5名男子群聚打麻將，且均未戴口罩。（記者方志賢翻攝）

2021/06/21 10:06

〔記者方志賢／高雄報導〕全國疫情三級警戒，規定民眾出門要配戴口罩，也禁止室內5人、室外10人以上群聚，高雄警方昨在一處鐵門緊閉的民宅，查獲屋內5名男子未配戴口群聚，其中4人圍著桌子打麻將，另1人在旁觀看，依傳染病防治法，5人恐重處至少30萬元。

苓雅分局三多路派出所於昨下午2時30分許，接獲報案稱有民眾違規在室內群聚打麻將，員警趕抵，發現民宅鐵門緊閉，但屋內卻傳出談笑聲及麻將聲響，員警先開啟信箱投入口向屋內查看，赫見屋內5名男子群聚。

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警方表示，室內5人，其中4人圍著桌子大聲地打麻將，另1人則在旁觀看，且5人均未配戴口罩，警方大聲要求屋內民眾開門，並配合警方入內稽查。

經警方詢問在場林姓屋主（67歲）、楊姓友人（57歲）、黃姓友人（61歲）、林姓友人（64歲）及方姓友人（50歲） 等人，發現5人不是同處一室的家人，也未配戴口罩，已違反傳染病防治法相關規定。5人也坦承在室內聚集打麻將。

林姓屋主表示，疫情期間又適逢雨天無處可去，邀4名友人至住處談生意，隨後又覺得疫情期間難得相聚，一時興起才提議打麻將休閒，原以為拉下鐵門就不會被發現，不料警方竟透過鐵門信封投擲處錄影搜證，上門取締。

警方於全程錄影蒐證後，依據傳染病防治法，室內5人以上群聚，合計可重處至少30萬元，依規定開立舉發單，並函報衛生局裁罰。

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警方依傳染病防治法，每人可處6萬元至30萬元。（記者方志賢翻攝）

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