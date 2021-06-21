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    從車頂、爬陽台闖住處 市場小販撲倒檳榔西施：我肖想妳很久了

    男子涉嫌性侵檳榔西施未遂，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    男子涉嫌性侵檳榔西施未遂，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    2021/06/21 07:55

    〔記者鮑建信／高雄報導〕果菜市場攤商阿章（化名）仰慕檳榔西施小如（化名）已久，自車頂爬入她住處，赫見對方在房內僅穿內衣褲玩手機，「凍袂條」闖入並撲倒她，還說：「我肖想妳很久了」等語，被高雄高分院依妨害性自主未遂罪，判處有期徒刑4年。

    判決書指出，阿章在屏東某果菜市場工作，因經常向推車的小如購買菸酒、檳榔而認識。2019年10月22日中午12點，他開車抵達小如住家，從貨車頂攀爬遮雨棚，再爬至2樓陽台，並打開未上鎖落地窗鋁門闖入。

    阿章在房門外，見小如只穿著內衣褲，坐在木頭地板玩手機，涉嫌闖入後撲倒她，還說：「我很喜歡妳」、「我肖想妳很久了」、「我想要跟妳做」等語，經小如拚命反抗，並趁阿章動作停頓之際，拿著衣物逃到戶外，始逃過一劫，並向警方報案。

    阿章辯稱，當時想跟小如借錢，她手機沒接，在屋外呼叫又沒聽到回應，擔心發生不測才會闖入，因不小心勾到地毯跌倒，並不是他主動撲向她強吻或強脫她內衣褲，並否認說過「我很喜歡妳」等語。

    2審合議庭調查，據小如指證和驗傷報告等證據，認定阿章所辯不足採，並審酌阿章未和解，犯後態度不佳，維持原審4年刑度，可上訴。

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