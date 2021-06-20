女子想不開尋短 熱血員警拚命找到車搶回1命

南市六分局員警在南區濱南路巷內找到企圖燒炭尋短的李姓女子與其座車。（圖：民眾提供）

2021/06/20 18:38

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第六分局員警近日接獲高雄警方緊急通報協尋1名駕車女子，可能在台南市南區一帶尋短，員警依有限的特徵、車號等線索漏夜沿街搜尋，終於在濱南路加油站旁小巷發現在小客車內已陷入昏迷的李姓女子，當員警正要破窗時，李女以僅剩的力氣解開中控鎖，員警打開車門，消防局急送醫，及時挽回女子性命。

18日深夜11時許，南市警六分局新興派出所警員劉憲瑋巡邏時接獲高雄市警局岡山分局通報協尋李姓女子，手機最後發話位置在台南市南區鯤鯓路一帶。劉憲瑋立即趕抵附近搜尋，調閱車牌辨識系統研判可能出現的地點，但到直到午夜12時勤務結束均無所獲。

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劉員心繫此案，19日凌晨0時起與警員李明儒執行下一班巡邏時繼續尋找，直到凌晨1時15分終於在南區濱南路加油站旁的小巷裡發現通報的小客車，上前檢視發現該車門窗緊閉、車門均上鎖，駕駛座躺臥1位疑似已昏迷的女子，劉等2員大力拍打車窗，不見女子反應。

正當員警準備破窗時，車內女子勉強伸手按下中控解鎖，員警即打開車門通風，但李女意識模糊、無法起身，自稱還服用了藥物，警方轉通報消防局救護人員到場、將李女送醫急救，挽回寶貴性命。

警方從李女家人處得知，李女患有憂鬱症，有債務問題，近日與友人吵架，心情不佳。

分局長陳錦文說，將表揚積極搜尋救人的兩名員警，同時也呼籲民眾指自殺不能解決問題，勇敢求救不是弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。如發現親友有自殺傾向，請善用自殺防治諮詢安心專線0800-788995、生命線協談專線1995或張老師專線1980等心理諮詢電話尋求協助，幫自己與親友安度難關。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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