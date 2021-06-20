為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女子想不開尋短 熱血員警拚命找到車搶回1命

    南市六分局員警在南區濱南路巷內找到企圖燒炭尋短的李姓女子與其座車。（圖：民眾提供）

    南市六分局員警在南區濱南路巷內找到企圖燒炭尋短的李姓女子與其座車。（圖：民眾提供）

    2021/06/20 18:38

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第六分局員警近日接獲高雄警方緊急通報協尋1名駕車女子，可能在台南市南區一帶尋短，員警依有限的特徵、車號等線索漏夜沿街搜尋，終於在濱南路加油站旁小巷發現在小客車內已陷入昏迷的李姓女子，當員警正要破窗時，李女以僅剩的力氣解開中控鎖，員警打開車門，消防局急送醫，及時挽回女子性命。

    18日深夜11時許，南市警六分局新興派出所警員劉憲瑋巡邏時接獲高雄市警局岡山分局通報協尋李姓女子，手機最後發話位置在台南市南區鯤鯓路一帶。劉憲瑋立即趕抵附近搜尋，調閱車牌辨識系統研判可能出現的地點，但到直到午夜12時勤務結束均無所獲。

    劉員心繫此案，19日凌晨0時起與警員李明儒執行下一班巡邏時繼續尋找，直到凌晨1時15分終於在南區濱南路加油站旁的小巷裡發現通報的小客車，上前檢視發現該車門窗緊閉、車門均上鎖，駕駛座躺臥1位疑似已昏迷的女子，劉等2員大力拍打車窗，不見女子反應。

    正當員警準備破窗時，車內女子勉強伸手按下中控解鎖，員警即打開車門通風，但李女意識模糊、無法起身，自稱還服用了藥物，警方轉通報消防局救護人員到場、將李女送醫急救，挽回寶貴性命。

    警方從李女家人處得知，李女患有憂鬱症，有債務問題，近日與友人吵架，心情不佳。

    分局長陳錦文說，將表揚積極搜尋救人的兩名員警，同時也呼籲民眾指自殺不能解決問題，勇敢求救不是弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。如發現親友有自殺傾向，請善用自殺防治諮詢安心專線0800-788995、生命線協談專線1995或張老師專線1980等心理諮詢電話尋求協助，幫自己與親友安度難關。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    他端午節前輕生 幸傳訊前妻救回一命
    2021/06/13 22:08

    他端午節前輕生 幸傳訊前妻救回一命
    違停肇事害女輕生? 車主挨告求償2百萬元被駁
    2021/06/10 11:49

    違停肇事害女輕生? 車主挨告求償2百萬元被駁

    Gogoro 霸氣出擊 購車先免費騎三個月

    南韓女士官性侵輕生案 空軍參謀長引咎辭職
    2021/06/04 19:31

    南韓女士官性侵輕生案 空軍參謀長引咎辭職
    老婦澄清湖溺水！處理車禍勇警跳水救人 5分鐘CPR搶回一命
    2021/05/31 18:08

    老婦澄清湖溺水！處理車禍勇警跳水救人 5分鐘CPR搶回一命

    掌握防疫新收益機會
    三重交流道塞爆！女子爬8米高電子看板 字幕秒變身
    2021/05/26 23:15

    三重交流道塞爆！女子爬8米高電子看板 字幕秒變身
    社會今日熱門
    懷疑戴綠帽積怨20多年！妒男開車尾隨撞死小王後輕生
    2021/06/19 19:25

    懷疑戴綠帽積怨20多年！妒男開車尾隨撞死小王後輕生

    高市鳳山超商遭搶 警方不到2小時迅速逮捕搶匪
    2021/06/19 20:13

    高市鳳山超商遭搶 警方不到2小時迅速逮捕搶匪 影片

    網購詐騙換新招！冒充買家與網拍平台客服 詐女賣家近3萬
    2021/06/19 19:14

    網購詐騙換新招！冒充買家與網拍平台客服 詐女賣家近3萬

    三級警戒「訴訟市場」停擺 律師：遠端開庭還不成熟
    2021/06/19 20:28

    三級警戒「訴訟市場」停擺 律師：遠端開庭還不成熟

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播