無視疫情民宅聚賭 豐原警監控破門逮10人

豐原分局在神岡區查獲民眾在賭場聚賭。（記者歐素美翻攝）

2021/06/20 11:08

〔記者歐素美／台中報導〕國內因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情三級警戒，黃姓男子無視疫情在台中市神岡區經營賭場，招集賭客群聚聚賭，台中市警察局豐原分局經連日監控蒐證，昨下午持搜索票當場查獲負責人黃男、8名賭客及在場人1名共10人，並查獲賭具2組、賭資及抽頭金3萬6200元，全案依法移請偵辦。

豐原分局長吳銘淵表示，警方接獲情資，黃男（59歲）在神岡區中山路一帶租屋處經營賭場，招集賭客以十三支、麻將等方式聚賭，並提供飲食及茶水等服務，經常有不特定人士進出群聚，極可能成為防疫破口。

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員警經過多日的監控蒐證，確實掌握該賭場狀況，於19日下午4點多見時機成熟，持台中地方法院核發的搜索票進行查緝，俟屋內人員開門時，員警即趁其不備衝入屋內，當場查獲賭場負責人黃男、8名賭客及在場人1名共10人，並查扣麻將、撲克牌等賭具2組、賭資及抽頭金3萬6200元等物證，依賭博罪、社會秩序維護法移請偵辦； 現場10人並將依違反傳染病防治法，函請相關單位裁罰。

警方呼籲民眾疫情嚴峻，務必遵守政府防疫規定，警方將持續嚴加查察各項不法行為，上緊治安發條，維持轄區治安平穩。

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豐原分局在神岡區查獲民眾在賭場聚賭。（記者歐素美翻攝）

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