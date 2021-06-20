為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    無視疫情民宅聚賭 豐原警監控破門逮10人

    豐原分局在神岡區查獲民眾在賭場聚賭。（記者歐素美翻攝）

    豐原分局在神岡區查獲民眾在賭場聚賭。（記者歐素美翻攝）

    2021/06/20 11:08

    〔記者歐素美／台中報導〕國內因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情三級警戒，黃姓男子無視疫情在台中市神岡區經營賭場，招集賭客群聚聚賭，台中市警察局豐原分局經連日監控蒐證，昨下午持搜索票當場查獲負責人黃男、8名賭客及在場人1名共10人，並查獲賭具2組、賭資及抽頭金3萬6200元，全案依法移請偵辦。

    豐原分局長吳銘淵表示，警方接獲情資，黃男（59歲）在神岡區中山路一帶租屋處經營賭場，招集賭客以十三支、麻將等方式聚賭，並提供飲食及茶水等服務，經常有不特定人士進出群聚，極可能成為防疫破口。

    員警經過多日的監控蒐證，確實掌握該賭場狀況，於19日下午4點多見時機成熟，持台中地方法院核發的搜索票進行查緝，俟屋內人員開門時，員警即趁其不備衝入屋內，當場查獲賭場負責人黃男、8名賭客及在場人1名共10人，並查扣麻將、撲克牌等賭具2組、賭資及抽頭金3萬6200元等物證，依賭博罪、社會秩序維護法移請偵辦； 現場10人並將依違反傳染病防治法，函請相關單位裁罰。

    警方呼籲民眾疫情嚴峻，務必遵守政府防疫規定，警方將持續嚴加查察各項不法行為，上緊治安發條，維持轄區治安平穩。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    豐原分局在神岡區查獲民眾在賭場聚賭。（記者歐素美翻攝）

    豐原分局在神岡區查獲民眾在賭場聚賭。（記者歐素美翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳盈助賭博網站鎖台灣IP 法界：對社會影響小才能獲緩起訴
    2021/05/05 22:36

    陳盈助賭博網站鎖台灣IP 法界：對社會影響小才能獲緩起訴
    賭場BMW專人載客 警破獲隱身民宅大賭場
    2021/04/27 14:43

    賭場BMW專人載客 警破獲隱身民宅大賭場

    Gogoro 霸氣出擊 購車先免費騎三個月

    警破麻將協會暗中經營賭博 赫然發現8大學生「嚐鮮」聚賭
    2021/03/27 17:08

    警破麻將協會暗中經營賭博 赫然發現8大學生「嚐鮮」聚賭
    租用徐乃麟豪宅開麻將賭場 女密友判刑半年定讞
    2021/03/15 11:21

    租用徐乃麟豪宅開麻將賭場 女密友判刑半年定讞

    電商年中優惠太放肆！買家電送家電
    社會今日熱門
    懷疑戴綠帽積怨20多年！妒男開車尾隨撞死小王後輕生
    2021/06/19 19:25

    懷疑戴綠帽積怨20多年！妒男開車尾隨撞死小王後輕生

    台東大武港區男子溺水 海巡救起已無呼吸心跳
    2021/06/19 12:35

    台東大武港區男子溺水 海巡救起已無呼吸心跳 影片

    驚悚連環撞畫面曝光！廂型車闖紅燈撞小貨車 再衝撞飲料店員
    2021/06/19 13:19

    驚悚連環撞畫面曝光！廂型車闖紅燈撞小貨車 再衝撞飲料店員 影片

    大甲警友辦事處 捐 「新消毒神器」及「辦公設備」挺基層
    2021/06/19 13:58

    大甲警友辦事處 捐 「新消毒神器」及「辦公設備」挺基層

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播