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    送貨員開頭文字D跑車恍神自撞 撞斷路燈、擊倒3機車

    最後在一間營業中的雞排店前停下。（圖由民眾提供）

    最後在一間營業中的雞排店前停下。（圖由民眾提供）

    2021/06/20 10:35

    〔記者許國楨／台中報導〕姚姓男子昨晚駕駛在電影《頭文字D》大出鋒頭的豐田86跑車，行經中市中華路夜市時突逆向自撞，撞斷路燈、招牌後再掃倒3輛停放路旁機車，導致車頭幾乎全毀，零件噴飛，而姚男顯然受到驚嚇，面對警方詢問時表示精神狀況不佳，為何逆向全都忘了，至於事故原因由警方調查釐清中。

    這起自撞事故發生在昨晚近10時許，25歲姚男駕駛自己名下、新車要價超過百萬的TOYOTA 86雙門跑車，沿中華路往民生路方向行駛，行經中華路、民權路口時，車子突然逆向到對向車道，除撞斷路旁的路燈、撞破招牌外，還波及3輛停放在路旁的機車後，在一間營業中的雞排店前停下，巨大撞擊聲也嚇壞店家。

    所幸事故當時未波及其他騎士或路人，姚男僅手腳擦挫傷，警、消獲報到場時，他顯然受到驚嚇坐在跑車旁，警方對他進行酒測無飲酒反應，對於事故發生原因，自述擔任送貨員的姚男一度表示，「腦中一片空白，全部都忘記了」，隨後才又說，可能是送貨太累了導致精神狀況不佳恍神才逆向肇禍。

    警方表示，初步研判姚男疑因疲勞駕駛，導致違反號誌並逆向行駛釀禍，全案依交通事故處理程序，除轉交通警察大隊釐清肇事原因，同時也呼籲民眾，精神狀況不佳或身體不適時，應避免開車或騎車，或可先停靠路邊安全地點休息，且行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則。

    車商說，日本知名賽車動漫《頭文字D》主角藤原拓海開著豐田AE86幫家裡送豆腐，在崎嶇山路上不斷彎行，卻不曾打翻過豆腐，關鍵就在於他「飄移」的駕駛技術，進而變成山路賽車高手，在日本老一輩成名的賽車手中，大部分都使用過豐田AE86開展賽車生涯，更因動漫成為家喻戶曉的一代名車。

    豐田86跑車撞斷路燈、撞破招牌外，還波及3輛停放在路旁的機車。（圖由民眾提供）

    豐田86跑車撞斷路燈、撞破招牌外，還波及3輛停放在路旁的機車。（圖由民眾提供）

    拖吊車吊起受損的豐田86。（圖由民眾提供）

    拖吊車吊起受損的豐田86。（圖由民眾提供）

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