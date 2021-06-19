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    涉吸金20億餘元案 徐少東不用向警方報到定讞

    徐少東涉嫌吸金案，高雄高分院裁定不用向警方報到定讞。（資料照）

    徐少東涉嫌吸金案，高雄高分院裁定不用向警方報到定讞。（資料照）

    2021/06/19 21:40

    〔記者鮑建信／高雄報導〕三聯集團涉嫌吸金20億餘元，4千萬元交保的執行長徐少東需按時向警方報到，高雄地院因疫情關係，准予取消報到，檢方不服抗告，高雄高分院調查，徐先前均遵守規定報到，加上疫情嚴峻，駁回檢方抗告。

    徐少東被高雄地檢署依違反銀行法起訴後，高雄地院於2020年准予4千萬元交保，限制出海、出境、住居，並於「每週一、五晚間5時至10時之間」，向高市新興分局自強路派出所。

    後因新冠肺炎疫情嚴峻，經中央流行疫情指揮中心於110 年5月19日宣布全國提升為第3級警戒，為配合國家防疫政策，減少接觸傳染風險，且考量徐至今並無違反法院命遵守事項之情事，地院准予不用報到，但其他限制則維持不變。

    檢方不服裁定，抗告指出，徐涉嫌吸金高達20億9110萬元，犯罪時間長達4年，被害投資人多達4016餘人，對社會及金融秩序影響重大外，更有台南市調查處副主任劉明冠於偵查期間向他洩漏訊息，足認其在警界素有人脈及管道。

    徐嫌所犯為7年以上有期徒刑重罪，面臨可能的重刑，不僅有逃亡的動機，也有長期逃亡的能力，況且高雄市疫情尚非嚴峻，前往警察機關報到所可能產生危險及不便，與其犯行所生損害相較下，實屬輕微，要求撤銷裁定。

    高雄高分院指出，徐嫌先前確實有按時報到，加上疫情第3級警戒，並延6月28日，為眾所皆知，為配合國家防疫政策，減少接觸傳染風險，原審裁定並無不妥，駁回檢方抗告並定讞。

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