台中大雅鋁門窗工廠大火 1人救出無生命徵象

大雅鋁門窗工廠失火。（民眾提供）

2021/06/19 21:01

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大雅區中山路一家鋁門窗工廠今晚傳出火警，消防局出動人車到搶救，火勢已熄滅，不幸在火場發現一名員工失去生命徵象，警方正釐清身分，起火原因有待調查釐清。

台中市消防局夜間7點獲報，大雅區中山路鋁門窗工廠火警，消防局出動大雅分隊、四平分隊、第一大隊、協和分隊、西屯分隊與水湳分隊前往灌救。但業者慌張指出，2樓有員工居住，火勢控制後，發現1名員工無生命徵象，送醫搶救。

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