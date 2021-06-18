迷途越南廚娘找到了 新北山搜義消小五教官慟「誤入溪谷再添冤魂」

劉崑耀今晚PO文，透露歷經兩個月的搜尋，確認在月初在翡翠水庫上游的下半身無名屍，就是在宜蘭縣抹茶山迷途的女廚師阮潘錦成，他不捨登山者誤入溪谷再添冤魂。（擷取自劉崑耀臉書）

2021/06/18 23:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕宜蘭縣員山鄉農會越南新娘女廚師阮潘錦成3月間獨自攀登礁溪鄉聖母山莊攀登抹茶山失蹤，新北消防局山難搜救專家、「小五」教官劉崑耀支援宜蘭縣13次搜尋未果，但月初數場大雨，翡翠水庫上游發現一具僅剩下半身的浮屍，劉崑耀得知後，認為阮女在宜蘭、新北交界失蹤，建議打撈消防員通知家屬採驗DNA，今天比對確認身分，阮女家屬哀戚迎回遺體，小五教官今晚PO文確認迷途者身亡，更提醒登山者迷路後，勿急切下切溪谷，以免遇險。

救人無數的新板山搜義消分隊長劉崑耀今晚在臉書PO上一文，他的狀態顯示覺得悲傷，簡短留言「經過將近兩個月的搜尋 終於確認迷途者已身亡」，他無奈提及，誤入溪谷再添冤魂、山搜溪谷列入重點，一語道盡對亡者不幸、山水無情的感慨。

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劉崑耀說，迷途的阮潘錦成今年3月20日上午10時許，獨自到礁溪鄉聖母山莊攀登抹茶山，在三角崙山附近迷途，當時還曾拍照給兒子，因她沒攜帶登山裝備、充足糧食飲水與禦寒衣物，宜蘭縣消防局獲報，求助新北市消防局聯合搜救，當時劉崑耀就與山搜義消、台灣樂山協會等人，到阮女失蹤處搜尋13次，有一次搜救甚至結合消防局山訓。

劉崑耀說，由於迷途者在宜蘭、新北交界的三角崙山失蹤，他們研判迷途者可能因迷路，急著下切到溪谷，因而極有可能下到新北坪林四堵溪、姑婆寮溪一帶，劉崑耀13次上山搜救，搜遍四堵溪，姑婆寮溪上游、下游，其中一次還上山三天搜尋，正打算前進到最困難、艱險的姑婆寮溪中游，但碰上武漢肺炎疫情三級警戒，原定搜尋暫緩。

據了解，山搜被迫中斷後，6月初數場大雨，翡翠水庫上游湧入漂流木，其中伴隨一具僅剩下半身，明顯遭魚類啄食過的遺體，坪林消防分隊到場打撈，幾天後劉崑耀輾轉得知，立即聯繫坪林分隊弟兄，告知因他們搜救的對象在新北、宜蘭交界失蹤，不排除阮女在未搜尋到的姑婆寮溪中游迷途，大體再被大雨沖入水庫上游；消防員將此一建議轉知新店分局，警方採驗阮女兒子DNA，比對今天出爐，確認遺體就是阮女，家屬接獲噩耗，難掩哀痛。

劉崑耀說，姑婆寮山中游有許多瀑布，稍不留神可能卡在溪中或沖入急流，相當危險，懷疑迷途的阮女急著想下山或口渴，下切溪谷，但台灣山域落差大、溪谷潮濕，迷途者又因心急、天色昏暗，導致摔倒、墜谷的意外，呼籲登山者在原地待救，或沿途在樹枝上綁東西做記號、留下痕跡供搜救隊員掌握足跡，增加獲救機會。

59歲的劉崑耀左腳小兒麻痺、右眼視網膜剝離近乎全盲，無畏殘疾，2度完登台灣百岳，更征服南美阿空加瓜峰等高山，熱心的他還加入新板山搜義消，一有山難，總是第一時間加入搜救行列，救人無數，他不僅自稱峰子，登山界更稱他是小五教官。

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