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    6/18 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落高雄

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/06/18 22:28

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月18日）開獎第110000145期今彩539，頭獎開出1注，由高雄市三民區復興一路157號「富陽彩券行」開出；第110000058期大樂透、第110000145期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第110000058期大樂透中獎號碼為「02、18、22、25、41、43，特別號：14」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得177萬9638元；參獎共29注中獎，每注可得6萬5591元；肆獎共109注中獎，每注可得1萬1218元；伍獎共1978注中獎，每注可得2000元；陸獎共2502注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5908注中獎，每注可得400元；普獎共3萬2853注中獎，每注可得400元。

    第110000058期49樂合彩中獎號碼為「02、18、22、25、41、43」，四合共7注中獎，每注可得20萬元；三合共115注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3254注中獎，每注可得1250元。

    第110000145期雙贏彩中獎號碼為「01、04、09、10、12、16、17、18、19、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共93注中獎，每注可得500元；肆獎共1319注中獎，每注可得100元。

    第110000145期今彩539中獎號碼為「11、13、20、29、33」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共154注中獎，每注可得2萬元；參獎共5953注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4798注中獎，每注可得50元。

    第110000145期39樂合彩中獎號碼為「11、13、20、29、33」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共305注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8530注中獎，每注可得1125元。

    第110000145期3星彩中獎號碼為「187」，正彩共176注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000145期4星彩中獎號碼為「9076」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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