縱火奪6命最高院「生死辯」 湯景華辯：絕對沒放火

湯景華4度被判處死刑，最高法院今開庭進行「生死辯」。（資料照）

2021/06/18 13:27

〔記者張文川／台北報導〕新北市男子湯景華，7年前半夜縱火燒機車，害死有官司怨隙的翁姓男子一家6人，法院歷審從一審至更二審，4度依殺人罪將湯判處死刑，褫奪公權終身，最高法院今開庭進行「生死辯」，因應疫情三級警戒，合議庭透過視訊連線，遠距訊問羈押於台北看守所的湯景華，湯辯稱「我絕對沒放火」，自稱有精神官能症、是神經病，檢察官認為湯景華預謀縱火殺害6條無辜人命，事證明確，犯案時意識清楚，建請駁回上訴；全案辯結，定7月2日上午宣判。

湯景華2014年4月去新北市三重區一家小吃店用餐，他嫌棄店方服務態度，在場的老闆友人翁男與他口角、拉扯，湯告翁傷害，但法院判翁無罪；湯懷恨在心，2017年3月預謀縱火，買汽油至翁家外放火，翁男的父母、胞姊、叔叔、嫂嫂與堂妹共6人喪身火海，只有表哥一人獲救，至於翁男因當時在軍中服役，逃過一劫。歷審都判湯死刑，今年4月高院更二審仍維持死刑。

請繼續往下閱讀...

湯景華透過直播視訊答辯稱自己絕無縱火，「我和媽媽相依為命，怎麼可能做這種事，我媽媽該怎麼辦」，他認為法院應拿出有力證據，依證據客觀審慎地斷人生死，還說自身患有精神官能症，在警局做筆錄時只是順著講，「我後來看到筆錄也是嚇一跳，覺得我是神經病」。

辯護律師指出，更二審對於點火地點的認定，前後矛盾，事實尚待調查釐清；且湯以的「報紙沾汽油」的方式朝一樓倉庫鐵捲門點火，自認較能控制火勢，沒想到造成重大傷亡，「他不是消防專家」，無法預見火勢會延燒至2、3樓造成重大災情，法院不能從造成的實際損害結果，來反推湯男有殺人意圖，且精神鑑定報告結論也未完全排除矯正教化的可能性，請最高法院審慎審酌，發回更審，勿輕易判死。

最高檢蒞庭檢察官認為，大法官釋憲從未宣告死刑為違憲法條，並舉除夕夜縱火燒死6名家人、已槍決伏法的翁仁賢為例，認為湯景華的罪、刑與翁仁賢相當，只因有嫌隙即預謀縱火殺人，明知公寓只有一個出口，卻於深夜放火，致無辜6人葬身火窟，逃無可逃，湯的犯行屬情節最重大之罪；檢方也轉達被害人家屬意見，認為湯景華迄無悔意，也無意賠償，家屬從未原諒湯，請求最高院維持死刑判決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法