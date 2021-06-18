檢審會通過「二專生」15人入圍名單 法務部25日公布10名得獎者
〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官人事審議委員會18日開會，討論俗稱「二專生」的一審檢察官調二審辦事人事案，由於其中過半的9名票選委員已於17日開「會前會」，投票選出15名建議名單，因此18日的正式檢審會審議後，依照票選委員的建議名單全數通過，將送法務部長蔡清祥從中遴定出10名得獎者，預計25日公布正式名單。
檢審委員組成結構為8名官派委員與9名票選委員，9名票選委員由全國檢察官投票選出，背負著選民壓力，需要服務面面俱到，故在正式會議的前一天，通常會開「會前會」討論，以平衡各檢察署的生態。而因票選委員人數佔絕對多數，故其於會前會所提出的建議名單，到了正式檢審會通常會如擬通過。
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票選委員17日提出的15人建議名單，18日送交正式檢審會審議，無意外全數通過，進入入圍名單，會後將把名單送交蔡清祥。一般認為，「二專生」是給未曾當過主任或已卸下主任職的檢察官申請，因此，蔡清祥會依照候選人的資歷與能力，選出10人調二審辦事。
檢審會通過的15人入圍名單如下：
一、周啟勇（基隆地檢署）司法官學院35期結業
二、周文祥（台南地檢署） 36期
三、陳燕瑩（台中地檢署） 37期
四、郭靜文（台中地檢署） 38期
五、陳慧玲（台北地檢署） 38期
六、錢明婉（桃園地檢署） 38期
七、李芳瑜（南投地檢署） 38期
八、朱婉綺（高雄地檢署） 39期
九、張安箴（台北地檢署） 39期
十、劉俊杰（台中地檢署） 41期
十一、陳立偉（台中地檢署） 42期
十二、蔡麗清（士林地檢署） 43期
十三、許怡萍（高雄地檢署） 45期
十四、王元郁（彰化地檢署） 46期
十五、施昱廷（高雄地檢署） 46期