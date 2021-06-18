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    首頁　>　社會

    女毒蟲蜷倒他人民宅圍牆內 沒戴口罩屋主嚇壞

    警方叫醒女子後，提供口罩並聯繫救護車將女子送醫診治，經醫師評估，尚無受感染情況，帶回駐地隔離調查。（圖由警方提供）

    警方叫醒女子後，提供口罩並聯繫救護車將女子送醫診治，經醫師評估，尚無受感染情況，帶回駐地隔離調查。（圖由警方提供）

    2021/06/18 11:53

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市42歲楊姓女子，疑因施打毒品過量，昨天被發現未戴口罩、蜷倒在苗栗縣苑裡鎮一間民宅圍牆內、意識不清，嚇壞屋主。由於目前疫情嚴峻，警方獲報穿戴防護裝備前往，將楊女送醫並隔離調查，發現她涉嫌多起機車竊案，依竊盜、毒品罪嫌送辦。

    通霄警分局昨天上午7點獲報，指稱苑裡鎮新復地區一處民宅圍牆內，有一名女子蜷倒在牆角，意識不清且未戴口罩。

    由於目前疫情嚴峻，警方獲報不敢大意，穿戴防疫裝備前往，發現該名女子意識模糊，面部、四肢有多處瘀傷、血跡，且身旁散落多支不明注射針筒及數包疑似毒品的白色粉末，研判該名女子疑似施用毒品過量，造成意識不清。

    經警方叫醒女子後，提供口罩並聯繫救護車將女子送醫診治，經醫師評估，尚無受感染情況，經帶回駐地隔離調查，發現女子身上有數隻機車鑰匙，比對所穿著服飾及頭髪顏色等，發現女子是近一週來，橫行台中清水、日南及苗栗縣通霄地區的機車女竊賊42歲楊女。

    通霄警分局呼籲，雖然疫情嚴峻，但警方維護地方治安，依舊不鬆懈；另外全案已查明的4件機車竊盜案件，都是車主停車後，未將車鑰匙取下，讓竊嫌有可趁之機將機車偷走，希望民眾離開車輛隨手取下鑰匙，提高防竊意識。

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