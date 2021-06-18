拒酒測挨罰18萬 臨演自揭患自閉症想撤罰

臨演拒絕酒駕臨檢挨罰，雖他主張看不見臨檢站且因他是自閉症患者等情，請求撤罰，仍遭北院判決敗訴，仍應繳納18萬元罰緩。臨檢示意圖。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

2021/06/18 11:31

〔記者溫于德／台北報導〕一名臨演拒絕停車接受臨檢挨罰，但他主張當時下雨視線不佳看不見臨檢站，加上自己身為自閉症患者，智力、注意力較一般人低落，請求撤罰。台北地院認為攔檢處在地下道，不受天氣影響，且臨演精神狀況並無不能辨識或辨識能力降低情形，判臨演敗訴，仍應繳納18萬元罰鍰；可上訴。

今年1月12日凌晨1時許，臨演騎車行經台北市松山區復興北路地下道時，遇員警設置酒駕臨檢站卻未依規定停車受檢，遭舉發，後由台北市交通事件裁決所裁處18萬元，並吊銷駕照且於3年內不得考領，另應參加道路交通安全講習。

請繼續往下閱讀...

臨演不服透過行政訴訟主張，當晚下雨導致他的安全帽淋濕而起霧，造成視線模糊才無法看酒測臨檢站，且若突然變換車道、臨停受檢恐釀車禍；臨演也說自己是領有身心障礙證明的自閉症患者，還有醫院開立的鑑定報告，均可證明智力、注意力均較一般人低落，此外前一晚才替電視台的新戲擔任臨時演員，工作期間斷無可能飲酒。

但若北院認定仍應受罰，臨演請求審酌他是北市核發中低收入戶身分，本身又領有身心障礙證明，且無任何拒絕受檢或酒駕相關紀錄等情，其情可憫，依行政罰法第8條減輕或免除其處罰。

裁決所指出，依據員警設置在攔檢點的固定式攝影機影片可知，攔檢點設有三角錐及「酒測攔檢」告示牌，且攔檢點設置在隧道內，不受天候影響，加上夜間有照明、柏油路面無缺陷、道路無障礙物、視距良好，客觀上並無不能注意情形，臨演卻不理會員警揮舞指揮棒並舉起右手示意停車，依法舉發並無違誤。

北院依採證光碟認定臨演確實拒檢，還「加速」駛離根本就是故意、惡意逃避員警攔檢，此舉恐釀撞擊員警或其他攔檢車輛，且他僅自私地在意逃避路檢，致行車安全於不顧，故拒絕採信臨演並非故意拒絕、躲避臨檢的辯詞。

再者，臨演固然患有自閉症，並領有輕度身心障礙證明；但臨演先通過交通規則專業筆試，以及具備高度感官作用及技術的路考，才取得機車駕照，又臨演既然能騎車行經復興地下道而拒絕受檢，代表精神狀況並無不能辨識或辨識能力降低情形。

另是否適用行政罰法第8條規定，仍應審酌具體個案，並非只因不熟法規或欠缺主觀不法意識便減輕或免除處罰，況且，臨演經駕照筆試已知面對員警執行酒測時應依指示停車配合受檢，故不適用規定，判臨演敗訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法