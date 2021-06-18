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    首頁　>　社會

    防疫更要做好治安 藥頭想趁機發大財被南警逮捕送辦

    南市刑大逮捕蔡姓藥頭，查扣179公克安非他命毒品等販毒證物。（刑大提供）

    南市刑大逮捕蔡姓藥頭，查扣179公克安非他命毒品等販毒證物。（刑大提供）

    2021/06/18 09:00

    〔記者楊金城／台南報導〕全民忙於防疫，台南市蔡姓毒品通緝犯滿腦子還在想販毒賺不法之財，台南市刑警大隊也不是省油的燈，強化各項防疫勤務時，仍不忘持續查緝毒品重點工作，將蔡男逮捕歸案，查扣179公克安非他命毒品等販毒證物，今天將他移送法辦。

    南市刑大科技犯罪偵查隊接獲線報，指蔡姓藥頭常在各大汽車旅館、飯店販毒牟利，警方經多次跟監蒐證，發現40歲蔡姓藥頭（台南市人）涉及毒品案被台南地檢署發佈通緝。

    昨天警方發現蔡嫌循往常販毒模式，進入高雄1家旅館兜售毒品，刑大佈下埋伏，就等蔡嫌一離開旅館，旋即上前將其逮捕。

    辦案人員在蔡嫌隨身側背包中查扣毒品咖啡包97包（毛重共441.2公克）、安非他命2大包（毛重共179.2公克）、吸食器、磅秤、夾鏈袋等證物，讓蔡嫌難以狡辯，偵訊後今天依違反毒品危害防制條例嫌，將他移送高雄、台南地檢署偵辦。

    刑大說，疫情嚴峻，歹徒或許認為警方專注防疫，疏於治安，但實則維護治安等重點工作並未鬆懈，警方更要做好治安工作，讓防疫無後顧之憂。

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    南市刑大逮捕蔡姓藥頭，查扣179公克安非他命毒品等販毒證物。（刑大提供）

    南市刑大逮捕蔡姓藥頭，查扣179公克安非他命毒品等販毒證物。（刑大提供）

    南市刑大逮捕蔡姓藥頭（中）移送歸案。（刑大提供）

    南市刑大逮捕蔡姓藥頭（中）移送歸案。（刑大提供）

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