攻頂石牛山來回1小時搞定？他們花了12個小時只好求救

關西石牛山是新竹縣政府消防局第3大隊同仁常訓山搜地之1，但「勇咖」如他們，攻頂來回1趟也要2個小時。（資料照，記者黃美珠攝）

2021/06/18 08:42

〔記者黃美珠／新竹報導〕海拔頂多600多公尺、「台灣小百岳」之1的關西石牛山，竟要耗費約12個小時攀爬？1對年約60歲的男女疑似宅在家防疫悶壞了，上網發現有網友聲稱石牛山來回只要1個小時，覺得很簡單，沒想到反而花了12個小時，還是靠人搜救才得以下山。

石牛山在新竹、桃園交界處，因峰頂的巨岩好像頭巨牛的臥姿而得名，是台灣小百岳之一，海拔雖不高，但視野遼闊，可以把石門水庫、關西鳥嘴山、羅馬公路、大漢溪河谷等景致盡收眼底，就連國內知名女團「S.H.E」也被吸引，今年牛年新春開工前也合體到此一遊。

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不過關西消防分隊副分隊長蔡宗佑直言，防疫嚴峻期，大家還是宅在家最安全。石牛山看似不難征服，但以消防員來說，短短4公里攻頂的路程來回也要花2個小時，報案人如果真的在網上看到說只要1個小時就能辦到，那鐵定是假消息！他建議大家，未來疫情解封後出遊，不管去哪裡，事前還是做足功課比較妥。

救難人員表示，前（16）日下午3點多，前述男女一身短袖、短褲、平底布鞋的「勁裝」就前往挑戰石牛山，不顧當時山友們已陸續下山，他們執意仍要攻頂。沒想到2人後來走偏了，遠離了主要山徑，在欠缺隨身飲食、燈光照明等設備，看著夜色越來越濃重，因此報案求救。

新竹縣政府消防局當晚快8點獲報後，根據報案男子聲稱是在「攻頂」返途中迷路的說法，一邊要求他們用手機發送出座標定位，另方面由蔡宗佑領軍，派出4人小組直接從登山口上山攻頂，再下切於回程沿途搜索。但是搜救小組發現2名男女根本就不在路線上，研判應該是攻頂壯志未酬，半路就發生了迷走被困。

由於石牛山步道有3條登頂路線，因此他們在下切折返登山口途中，邊留意有無其他叉路且邊比對報案人所發送的座標。

終於在當天深夜10點半左右，發現了2人受困在當地山系半山腰中的1個山凹內，在通訊不佳下，救難與受困者間只能靠喊話的方式來判斷彼此的方位和遠近。

蔡宗佑等試圖於現場找出可以下切救援的路徑，但半個小時過去了卻無法有任何突破，只好決定下山回到登山口後，轉從當地某戴姓住戶附近山窩再尋接近的路線以救援。

考慮近期防疫勤務吃重，深夜11點，蔡宗佑當機立斷令分隊另派3名分隊員接手救援，至於現場3名已經筋疲力竭的同仁們則先行返隊休息，他獨自留守山中等待後援者，雙方會合後再重新進攻山區。

一行人終於在昨（17）日凌晨0點30分過後接觸到了受困的楊姓婦人，接著再過至少半個小時，才又找到了隻身、仍繼續往上攀爬的莊姓男子。

所幸2名男女除又累、又餓且曾多次滑倒外並無大礙，最終在搜救人員護送下山後，於昨天凌晨3點總算回到停車處，用12個小時結束了他們原本異想天開的1小時攻頂之旅。

紅色和藍色實線，就是2梯次消防員所走出的搜救路線，圖的12點鐘方向紅線密集處是山頂，迷走男女困在圖中小山凹處，已遠離圖右紅色虛線的石牛山登山步道。（圖由關西消防分隊提供）

來自桃園的1對男女遊客（左2、3）原本異想天開只要來回1小時爬、玩石牛山，沒想到最後花12個小時，還是靠消防員漏夜摸黑上山才獲救脫困。（圖由關西消防分隊提供）

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