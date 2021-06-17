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    6/17 今彩539頭獎開出3注！獎落台北、台南、高雄

    今晚（6月17日）開獎的第110000144期今彩539，頭獎開出3注，由台北市士林區華齡街26號1樓的「千百億投注站」、台南市中西區保安路79號「金保安彩券行」及高雄市小港區漢民路153號「心靈彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

    今晚（6月17日）開獎的第110000144期今彩539，頭獎開出3注，由台北市士林區華齡街26號1樓的「千百億投注站」、台南市中西區保安路79號「金保安彩券行」及高雄市小港區漢民路153號「心靈彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

    2021/06/17 22:36

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月17日）開獎的第110000144期今彩539，頭獎開出3注，由台北市士林區華齡街26號1樓的「千百億投注站」、台南市中西區保安路79號「金保安彩券行」及高雄市小港區漢民路153號「心靈彩券行」開出。第110000048期威力彩、第110000144期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第110000048期威力彩中獎號碼為「第一區：04、14、18、32、35、38，第二區：01」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共21注中獎，每注可得2萬元；伍獎共175注中獎，每注可得4000元；陸獎共1460注中獎，每注可得800元；柒獎共2489注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3942注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9671注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2351注中獎，每注可得100元。

    第110000048期38樂合彩中獎號碼為「04、14、18、32、35、38」，五合摃龜；四合共1注中獎，每注可得6萬7500元；三合共37注中獎，每注可得5750元；二合共1258注中獎，每注可得750元。

    第110000144期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、06、07、08、12、14、15、18、19、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共107注中獎，每注可得500元；肆獎共1280注中獎，每注可得100元。

    第110000144期今彩539中獎號碼為「08、28、31、36、39」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共138注中獎，每注可得2萬元；參獎共5439注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬565注中獎，每注可得50元。

    第110000144期39樂合彩中獎號碼為「08、28、31、36、39」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共241注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9049注中獎，每注可得1125元。

    第110000144期3星彩中獎號碼為「312」，正彩共30注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000144期4星彩中獎號碼為「2722」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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