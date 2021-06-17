防疫期間家人不給趴趴走 少年偷機車洩憤

少年疑似因家人在防疫期間不願給他買機車，所以偷車洩憤。（民眾提供）

2021/06/17 21:57

［記者王捷／台南報導］台南市一名輟學少年覺得自己沒機車很遜，向家人開口要買車，但家人擔心他防疫期間亂跑，一口回絕；他疑似因此與父母賭氣，16日路過一處辦公大樓，發現有輛機車鑰匙沒拔，涉嫌偷走機車洩憤，並向朋友炫耀，不過，不到2小時，就被警方就透過車牌辨識系統找到；少年的父母經警方聯絡到分局與法官視訊時，表達管不動少年，希望讓少年知道犯法必須負責，最後少年被法院裁定收容。

這名少年今年未滿17歲，在國中畢業後就沒有繼續讀書，跟著朋友學做水電工作，但是防疫期間沒有什麼工作做，朋友約出門玩又沒有機車，他覺得沒有機車很遜，因此向父母要求要買機車，但是家中只有父親在工作，最近因為疫情收入不穩，加上父母不希望少年到處跑，所以拒絕他。

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少年16日上午經過一處辦公大樓，發現有位男性騎士可能趕著上班，停好機車卻沒拔鑰匙，趁機偷走機車，他偷到機車後急著向朋友炫耀，騎著車在市區到處拜訪朋友，機車失竊的上班族到了中午午休時要出門買午餐，才發現機車遭竊，馬上報案。

警方透過車牌辨識系統掌握了少年的行蹤，趁著他準備回家時攔截到人，失主還沒下班，警方就破案，這名少年也被視為現行犯，當警方通知少年的父母時，父母聲稱少年難以管教，希望少年自己負起責任，法官因此裁定收容。

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