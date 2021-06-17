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    涉散布國產疫苗假訊息 網友被調查局約談送辦

    網友散布國產疫苗假訊息，調查局約談送辦。 （圖：調查局提供）

    網友散布國產疫苗假訊息，調查局約談送辦。 （圖：調查局提供）

    2021/06/17 17:43

    〔記者錢利忠／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情謠言持續流竄，調查局發現，近來臉書等平台上，出現「國產疫苗將進行青少年二期試驗」、「板樹體育館染疫者集結」等謠言，昨天及今天接連約談2名涉散布謠言的網友到案，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」法辦。

    近來臉書上流傳「訊息轉發<高端疫苗徵12-18歲的二期試驗者>目前COVID-19疫苗試驗已在20歲以上受試者執行，未來如獲得主管機關緊急授權使用也只能給予該年齡層施打...該公司目前正在規劃12-18歲青少年的臨床試驗（360名），預計6月底開始...」謠言，調查局新竹市調查站溯源追查，查出是南部蔡姓男子涉嫌散布。

    新竹市調查站今（17日）約談蔡男到案，他供稱訊息是來自網路文章，基於支持國產疫苗立場，未經查證即張貼於臉書上，訊後已移送雲林地檢署偵辦。

    另外，臉書上還謠傳「板樹體育館門口停車場，現在是染疫者集中場所，好友們最近千萬別接近啊！」的謠言；新北市調查處向中華基督教救助協會查證後，發現板樹體育館門口停車場是該協會配合衛生局運送解除隔離者的地點，並非染疫者集中場所。

    新北市調查處查出，北部郭姓男子涉嫌散布「板樹體育館染疫者集結」謠言，昨（16日）已約談郭男到案，他供稱某天經過見多人穿防護衣，詢問周遭指揮交通者後，誤信其指稱附近有感染者等言論，未經查證即轉發至臉書，訊後已移送新北地檢署偵辦。

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