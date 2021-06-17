涉貪警禁見期間想讓親友送入佛經字帖 法官不准

台北市中山警分局中山一派出所前員警凃維廉，被控收賄包庇「嘉儷寶」系列色情酒店，台北地檢署上月被起訴，移審後仍續押禁見中。（資料照）

2021/06/17 16:10

〔記者張文川／台北報導〕台北市中山警分局中山一派出所前員警凃維廉，被控收賄包庇「嘉儷寶」系列色情酒店，台北地檢署上月被起訴，移審後仍續押禁見中，他日前向法官聲請收取親友寄送菜餚、佛經、書法字帖、家人照片等物品至看守所給他，但台北地院認為，這些物品都不是維持基本生理需求的必要之物，不符「禁止接見、通信及授受物件」的例外條件，為了避免影響日後審判，駁回所請。

檢調偵辦嘉儷寶旗下4家酒店，涉嫌長期行賄派出所員警，分2波起訴中山分局中山一派出所等8名前後任警勤區涉案員警，以及5名行賄的業者、白手套，檢調認定員警收賄金額共達556萬元。

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其中，今年3月22日被檢調第2波約談，已調任大直派出所副所長的凃維廉等員警和業者到案，檢方懷疑凃在擔任中山一派出所第9警勤區管區時，涉收受酒店白手套陳信瑋每月賄賂6萬元，三節加碼3萬元，包庇轄內的3家酒店，複 訊聲押禁見獲准；北檢5月6日起訴凃等人，移審後，北院合議庭裁定繼續羈押凃，並禁止接見和授受物件。

凃維廉的辯護律師日前聲請主張，希望親友寄送菜餚、佛經、書法字帖和家人照片進看守所給凃，以維持凃的基本生理、心理、宗教需求，而北院給看守所的押票勾選「禁止授受物件：全（部）」，但偵查期間凃的羈押禁見令並未受到如此嚴格的限制，律師認為違反比例原則、侵害最少原則，且沒有必要，建請法院解除「禁止授受物件」處分。

北院合議庭審理後認為，凃的供證和其他被告、證人有明顯出入，有勾串或影響證人之虞，有必要禁止他在收押期間對外授、受物件；看守所已經供應必要的衣、食，且凃也可以使用自存的保管金，在看守所內另行添購衣物和食物，而佛經、字帖、照片等物，並非維持基本生理需求的必要物品，認定不應送入給凃，因此駁回其聲請。

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