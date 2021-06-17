討債糾紛開車撞毀對方車 法官認定正當防衛判無罪

陶姓男子討債不成開車脫困，見對方駕車擋在前方，情急之下駕車衝撞對方的車子，基隆地院認為，陶男駕車衝撞對方車子，屬合法正當防衛行為，判無罪。（記者林嘉東攝）

2021/06/17 15:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕陶姓男子討債不成，反遭對方打傷，開車脫困，卻又見對方駕車擋在前方，情急之下駕車衝撞對方的車子，被檢方依毀損罪嫌起訴，但基隆地院認為，陶男駕車衝撞對方車子，屬合法正當防衛行為，判處陶男無罪；可上訴。

陶姓男子不滿吳姓友人欠他錢不還，一欠就是2年；前年2月間，他開車載妻子至吳家討債時，雙方一言不合，大打出手；經吳兄出面嚇阻後，陶才與妻子駕車離去。

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未料，吳不甘被打傷，撂來謝姓、劉姓友人助勢；其中，吳、謝撿起路旁石塊，朝駕車離去的陶男丟擲，砸壞陶車的前擋風玻璃。

劉姓男子則另駕車擋在吳家下方的獅球路44巷口；陶見狀為脫困，駕車撞開劉男的車後，失控撞上左側社區外牆卡住。

劉男不爽愛車被撞，持鋁棒砸壞陶前擋風玻璃，再把陶拖出車外，與吳、謝等人痛毆陶，致陶頭部、手臂、腰部等多處挫傷，牙齒4顆斷裂；陶妻的手、腿等處也有多處瘀傷。

吳、謝、劉等3人被檢方依傷害罪嫌起訴，陶則被檢方依毀損罪嫌起訴。

法院認為，吳等3人在巷道內公然砸車、施暴，目無法紀，依傷害罪分別判處吳、謝與劉各6月、4月與5月徒刑。

至於，陶被控毀損罪部分，法院認為，陶駕車先衝撞劉車的左前車頭後，再衝撞左側社區外牆卡住，足證當時情況甚為緊急。

陶見妻遭遇生命、身體、財產緊急危難，有逃離現場的必要性，才駕車衝撞劉車，屬不得已的行為，加上，2車碰撞位置並未嚴重毀損，足證2車碰撞力道尚非劇烈。

合議庭因此認為，陶男駕車衝撞壞劉的車，陶所為屬合法的正當防衛及緊急避難行為，判陶男無罪。

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