社工敲門沒回應報警 驚見萬華7旬獨居翁身亡

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萬華分局正釐清張姓老翁死因。（資料照）
〔記者王冠仁／台北報導〕74歲張姓老翁平時1人獨居，三餐都由社工照料，不過今天早上社工前往送餐時敲門，卻無人回應。社工擔心發生意外報警，警方獲報前往破門，卻赫然發現張倒臥在床邊，已經氣絕身亡。
警方說，張在台北市莒光路1處民宅獨居已久，三餐都由社工定時送來，平時也鮮少外出；昨天晚上社工前往送晚餐給張時，張仍有應門，當時也無異狀。警方初步勘驗現場，沒有發現打鬥與外力入侵跡象，現正通報衛生局人員前來採檢，進一步釐清他有無染疫以及確切死因。
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