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    首頁　>　社會

    把老婆打跑又告她討客兄 醋夫求償鉅款

    情境照

    情境照

    2021/06/17 11:32

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓男子和妻子結婚6年就開始家暴，老婆被他打跑後，兩人分居長達4年，吳後來發現老婆疑似有外遇，他提告向老婆和小王求償80萬元，但法官認為兩人已無實質夫妻生活，就算老婆真的有偷人，也不會侵害原配權益，因此駁回吳男之訴。

    判決指出，吳男和妻子劉女在2004年結婚，但婚後感情並不和睦，倆人不但時常吵架，2010年8月，吳男還曾動手毆妻，劉女跑到警局報案尋求協助；2016年5月，兩人又再度大吵，吳把劉趕出家門還更換門鎖，劉女回不了家索性搬出去，這一走就是4年，夫妻再無交集。

    去年5月，吳男從友人口中得知妻子疑似在外另結新歡，他找來徵信社跟監，果然拍到妻子和陳姓男子出遊，陳男還住在劉女住處一晚的照片；吳拿著照片怒告劉女和陳男侵犯配偶權益，求償80萬元。

    高雄地院審理時，劉女否認有婚外情，指陳男的兒子是她乾兒子，兩人是認識很久的朋友，沒有不軌行為；法官檢視吳男提供的照片，發現劉女和陳男同車時，並無任何親密舉動，而陳男雖然留宿一晚，也無法證明兩人有不軌行為。

    法官認為，留宿行為雖然已逾社會通念容忍正常交往的範圍，但吳男和妻子分居4年，以兩人長期分居、各謀生計、久未共同生活的互動型態，實際上已無實質夫妻生活，難認配偶權益遭不法侵害，因此駁回吳男之訴，可上訴。

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