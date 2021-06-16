司法紓困方案！ 馨生人月領1.2萬 更生人做外送補助1萬

法務部公布司法紓困方案。（資料照）

2021/06/16 17:32

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全國三級警戒，為了減少人員移動與接觸，原本應定期向觀護人報到的假釋犯，法務部調整為電話查證或書面報到；另考量衝擊經濟，法務部公布紓困新方案，馨生人（重大犯罪被害人或家屬）資助金額從每月6000元提高到1萬2000元；更生人加入外送平台，則可獲得每月最高1萬元補助。

假釋犯出獄後應受保護管束，定期向觀護人報到，法務部考量疫情仍處高原期，調整假釋犯報到方式，由面對面改為書面報到或電話查證，以避免人員移動，增加染疫風險。同時通令各檢察署觀護人，進行電話報到查證時，可轉知政府「紓困4.0」相關資訊，並了解假釋犯受疫情影響的程度，主動結合各縣市榮譽觀護人協進會，針對需求研擬規劃急難救助方案。

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馨生人部分，修訂「110年度協助馨生人紓困10項措施計畫」，針對有經濟協助需求的馨生人，如：失業、薪資較通常情形減少、營利事業停業、營業收益較通常情形減少、扶養或經濟資助來源中斷或較通常情形減少者等情形，由犯罪被害人保護協會依個案不同需求，結合政府提出的各項紓困措施，提供適切協助。

犯罪被害而有經濟協助需求者，原提供每人每月6000元、每戶5名為限、資助期間最長3個月的「緊急資助金」，法務部也加碼，由各分會進行評估後，可提高每人每月資助額度到最高1萬2000元、資助期間至多得延長為6個月。

法務部強調，馨生人另有「優先採購」、「物資捐贈」、「諮商輔導」等紓困措施，以及「節期關懷」、「集中行銷」、「物流補貼」等振興措施，如有任何問題，都可撥打犯保協會全國免付費服務專線0800-005-850向各分會專人詢問。

更生人部分，更生保護會持續提供圓夢創業貸款更生人紓困措施，減緩其營運壓力。還款中案件目前有「減還金額」、「暫停催收」、「延長還款期限」等3種暫時性保護措施；已清償案件，如受疫情影響，得向所屬分會申請第3次貸款。

更保鼓勵圓夢創業貸款更生人加入物流平台行列，擴展銷售管道，增加營業收入，提供3個月（6至8月）物流平台服務費50%的補貼，預估每人每月最高補助1萬元，以減輕其營運成本費用。而更保辦理相關會議或媒合物資所需時，優先採購更生人自營產品。

弱勢更生人子女若有學習上的需求，更保提供高中、國中、國小甫入學的新生學雜費、制服費、學習用品等費用補助，以減輕弱勢更生人子女就學困境，每位新生補助2000元。提供缺乏上網載具之高中、國中、國小弱勢更生人子女平板設備及網路費補助。更生人如有相關問題，可撥打更保協會全國免付費服務專線0800-788-595詢問。

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