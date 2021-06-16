投資禮券為餌吸金39億多 前女護理師判刑11年4月

已從奇美醫院柳營分院離職的前女護理師謝淑美。（資料照，擷取自謝女臉書）

2021/06/16 16:32

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署於2019年偵結奇美醫院柳營分院前女護理師謝淑美與群創公司前王姓女副理等多人，分涉各自與合謀購買新光三越百貨公司禮券詐財及投資吸金案，查出謝女個人詐得642萬多元；謝女與同是被告、被害人身分的王女等多人以投資禮券吸金共詐得39億2541萬多元，分別依詐欺罪、違反銀行法等罪嫌提起公訴。

此案台南地院於16日下午審結，謝淑美犯詐欺、銀行法等多罪，合議庭宣判不得易科罰金部分，應執行9年4月徒刑、得易科罰金部分，判刑2年；謝女的張姓丈夫被判刑3年2月；群創前王姓女副理判刑3年8月；另有許姓、郭姓、陳姓3名被告也分被判3年多不等徒刑；張姓、林姓兩被告獲判無罪。

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檢方起訴指出，謝女（2018年收押4個月後釋放、通知境管）是奇美醫院柳營分院前護理師，從2015年10月間起，她向醫院同事及友人佯稱與新光三越百貨公司高層熟稔，能透過特殊管道以市價75折至85折的價格購買新光三越禮券，被害人等因此陸續匯款給謝女。

但謝女集資後，實則以一般正常的98折價格向百貨公司買禮券，卻因為取信親友及滿足自身虛榮心，仍以75折至85折價格賣給被害人，迄2017年9、10月間，謝因高價購入禮券、低價售出的模式造成龐大資金缺口，但謝仍騙稱可以優惠價格購得禮券，致被害人共38人持續匯款數萬元至數十萬元台幣不等，終因資金缺口過大無法交付禮券，被害人等始知受騙，總計謝女詐得642萬430元。

此外，謝女從2016年10月間起，因上述轉售禮券造成資金缺口，為另行吸收資金、牟利，竟對外宣稱其可代表將集資購得較低價的新光三越禮券，轉售給化妝品專櫃小姐（簡稱櫃位券），藉此賺取價差，再給付出資者不等的紅利。

謝女即向群創王姓女副理、許姓、郭姓、張姓、林姓等多人邀約參與投資，謝女為取信王副理等人、先與其張姓丈夫用通訊軟體LINE虛偽創設百貨公司董事、副理、專櫃經理等人的不實帳號並建立群組，自導自演捏造彼此間有互相討論買賣新光三越禮券的對話內容，以營造確有投資買賣新光三越禮券且業績良好的假象。

謝女再把這些不實的對話紀錄截圖下來分別傳送給王副理等人，使王副理等人誤信上述櫃位券買賣確實可行且獲利豐富，而王副理等人即與謝女共同基於非法收受投資而約定給予顯不相當紅利的犯意聯絡，由謝女先後與投資者約定以7天至40天不等為1期，每期投資人可獲得投資金額5%至25%不等的紅利；而王副理等人得自行決定分給下線投資人的紅利成數，經王副理等人答應參與後，由他們分別向不特定多數人招攬投資，總計以此手法非法吸金及詐取不法所得高達39億2541萬5314元，吸金部分的被害人有83人，每人受害金額從10萬元至6億元不等。

檢方認為，謝女涉犯刑法詐欺取財罪嫌，另謝女與王副理等多名被告共同涉犯銀行法、非法經營銀行業務罪嫌，也分別依法起訴。謝女在檢方偵查期間陸續匯還38億4258萬5530元，檢方也對謝女與其丈夫發出境管通知；檢方在偵辦期間陸續查扣謝女、王副理等人存款、不動產、車輛共值1014萬5099元。

檢調人員清點前女護理師謝淑美持有的新光三越禮券。（資料照，記者王俊忠翻攝）

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