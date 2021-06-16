網路口角演變成14人鬥毆送辦 還違反防疫規定

萬華分局將14名鬥毆者送辦。（資料照）

2021/06/16 15:44

〔記者王冠仁／台北報導〕台灣境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，政府自5月中宣布進入第三級警戒，室外活動不得超過10人聚集；不過，日前有14名男女因為口角糾紛相約到台北市青年公園談判，雙方不僅爆發肢體衝突演變為鬥毆，還有人趁亂發射信號彈。轄區警方獲報追查，將14人依聚眾鬥毆罪嫌送辦外，他們也因人數超過10人，違反防疫規定，另外遭函送衛生局裁處。

警方調查，22歲王姓男子先前曾與29歲魏姓男子等朋友相約吃飯喝酒，席間王卻發現，魏趁著眾人酒酣耳熱之際，居然拿出手機偷拍座位上他的另名女性友人。王事後在網路上開直播談論此事，魏輾轉得知，心生不滿；王、魏兩人透過網路叫囂，雙方相約出面談判。

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王找來1名男姓友人以及7名少年，魏則找來1名男姓友人與3名少女，雙方人馬在凌晨時刻相約在青年公園談判。雙方分乘機車到場，才講沒兩句就演變成肢體衝突，王派人馬中還有人發射信號彈並拿安全當武器毆打對方；混亂中魏與其男姓友人肢體受傷，雙方最後一哄而散。

警方說，由於信號彈發射時引起轟然巨響，警方獲報追查，隔天就根據機車車牌通之14人到案說明；警方最後將他們依聚眾鬥毆罪嫌送辦，另外他們因違反「禁止室外10人以上聚會」防疫規定，也違反傳染病防治法，遭警方函送衛生局。

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