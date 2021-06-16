為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    網路口角演變成14人鬥毆送辦 還違反防疫規定

    萬華分局將14名鬥毆者送辦。（資料照）

    萬華分局將14名鬥毆者送辦。（資料照）

    2021/06/16 15:44

    〔記者王冠仁／台北報導〕台灣境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，政府自5月中宣布進入第三級警戒，室外活動不得超過10人聚集；不過，日前有14名男女因為口角糾紛相約到台北市青年公園談判，雙方不僅爆發肢體衝突演變為鬥毆，還有人趁亂發射信號彈。轄區警方獲報追查，將14人依聚眾鬥毆罪嫌送辦外，他們也因人數超過10人，違反防疫規定，另外遭函送衛生局裁處。

    警方調查，22歲王姓男子先前曾與29歲魏姓男子等朋友相約吃飯喝酒，席間王卻發現，魏趁著眾人酒酣耳熱之際，居然拿出手機偷拍座位上他的另名女性友人。王事後在網路上開直播談論此事，魏輾轉得知，心生不滿；王、魏兩人透過網路叫囂，雙方相約出面談判。

    王找來1名男姓友人以及7名少年，魏則找來1名男姓友人與3名少女，雙方人馬在凌晨時刻相約在青年公園談判。雙方分乘機車到場，才講沒兩句就演變成肢體衝突，王派人馬中還有人發射信號彈並拿安全當武器毆打對方；混亂中魏與其男姓友人肢體受傷，雙方最後一哄而散。

    警方說，由於信號彈發射時引起轟然巨響，警方獲報追查，隔天就根據機車車牌通之14人到案說明；警方最後將他們依聚眾鬥毆罪嫌送辦，另外他們因違反「禁止室外10人以上聚會」防疫規定，也違反傳染病防治法，遭警方函送衛生局。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    花蓮崇德家族群聚確診延燒 警強化部落宣導
    2021/06/16 14:14

    花蓮崇德家族群聚確診延燒 警強化部落宣導
    因「疫」做改變 排灣族人視訊商討婚前下聘
    2021/06/16 12:20

    因「疫」做改變 排灣族人視訊商討婚前下聘
    健康網》宅在家也要減重 專家分享3招健康不發胖
    2021/06/16 11:44

    健康網》宅在家也要減重 專家分享3招健康不發胖
    新北防疫NPI達89 侯友宜：拚最後一哩路
    2021/06/16 10:23

    新北防疫NPI達89 侯友宜：拚最後一哩路
    社會今日熱門
    嘉義義竹農會員工掉落穀倉 如陷流沙遭玉米粒活埋送醫不治
    2021/06/15 17:04

    嘉義義竹農會員工掉落穀倉 如陷流沙遭玉米粒活埋送醫不治 影片

    北投住宅區飄異味 警消查看驚見腐屍
    2021/06/15 16:54

    北投住宅區飄異味 警消查看驚見腐屍

    北院女職員確診 逾10人被匡列隔離
    2021/06/15 17:07

    北院女職員確診 逾10人被匡列隔離

    獨家》遺憾！88歲老婦排2小時等到打疫苗 返家用餐疑噎到送醫不治
    2021/06/15 17:06

    獨家》遺憾！88歲老婦排2小時等到打疫苗 返家用餐疑噎到送醫不治

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播