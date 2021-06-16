檢察官「二專生」得獎名單 法務部6/25公布

法務部6／25公布二專生名單。（記者吳政峰攝）

2021/06/16 15:31

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，檢察官人事審議委員會上個月停開，但因接下來檢察界要進行大規模人事異動，若本月再停開，恐影響通盤調動，故檢審委員定18日召開會議，討論「二專生」入圍遴選，會後將把15名入圍名單送交法務部長蔡清祥勾選，預計25日公布10人得獎名單。

「二專生」的名稱來自前年設置的一審調二審辦事制度，一審檢察官的缺在原地檢，但調二審辦事，職期2年，滿了之後就要歸建原地檢辦案，原本設計給未擔任過一審主任、但辦案能力或資歷優異者申請。

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不過，調辦事制度實施至今，亦有不少一審主任申請，主因在於該職位調二審辦事，領的是卻原地檢的薪水，住的是原地檢的宿舍，2年之後還可返回原地檢，不用擔心流落他鄉。

高檢署已先從報名者中初篩出23人交給檢審會，檢審委員將於18日審議，從中選出15人入圍名單，再交法務部長從中圈選，正式名單預計25日出爐。

因有一審主任在遷調志願表上同時填「二專生」跟「三專生（輪調二審辦事，職期3年）」，故法務部需等到二專生名單出爐之後，才能確定三專生的缺額。

據悉，今年「三專生」的名額可能在10-15個之間，加上二專生的10個名額，今年一審升上二審的檢察官將超過20位，為「法官法」施行後最多的一年。

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