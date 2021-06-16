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    首頁　>　社會

    男友輕生租屋淪凶宅 連累女友、父親賠75萬

    林姓男子把他位在基隆市的房子出租給李姓女子；不料，李的同居劉姓男友卻在房內尋短身亡。基隆判李女與劉男父親都要負賠償責任，須賠償林男75萬餘元。（記者林嘉東攝）

    林姓男子把他位在基隆市的房子出租給李姓女子；不料，李的同居劉姓男友卻在房內尋短身亡。基隆判李女與劉男父親都要負賠償責任，須賠償林男75萬餘元。（記者林嘉東攝）

    2021/06/16 15:36

    〔記者林嘉東／台北報導〕林姓男子把他位在基隆市的房子出租給李姓女子，不料李的同居劉姓男友卻在房內尋短身亡，讓房子頓時成了凶宅，房價貶值，林男不甘損失，向李女及劉父各求償75萬餘元；基隆地院認為，李女與劉男都要負賠償責任，由於劉父未拋棄繼承，李女與劉父兩人須賠償林男75萬餘元。

    林姓屋主提告，他把基隆市一間位於9樓的房屋出租給李女，李女未經他同意，讓劉男入住；未料，劉去年5月在租屋處燒炭身亡，害他的房子變成凶宅，房價跌落；經鑑價貶損75萬1980元，因此向李女與劉父各求償75萬1980元。

    李女主張，原本這間房子是她男友要租的，簽約時男友在台南，才由她出面與林簽約，因此她不須賠林錢。劉父則抗辯說，他不知兒子租林的房子，他是從警察口中得知兒子尋短，他沒有繼承到兒子遺產，更沒有錢賠。

    判決認為，李女與林在租約上簽約，便是房屋承租人，有維護房屋交換價值的義務，卻讓劉在租屋內燒炭自殺身亡，使林的房屋成為凶宅，價值減損，李女未善盡租賃物保管義務，要負侵權行為責任。

    劉男在租屋處輕生，使得林的房屋成為凶宅，貶損房屋租賃收益與交換價值，依侵權行為及繼承等法律關係，劉死亡後由繼承人、即劉父負損害賠償責任。

    法院找來不動產估價師事務所鑑定，鑑定出房價貶損金額與林男求償的75萬1980元差不多。

    由於劉父未拋棄繼承，基隆地院審理認為，林男請求劉父與李女各賠付75萬1980元，為有理由；不過，劉父與李女的賠償債務關係屬「不真正連帶債務關係」，李女或劉父只要其中一人支付林75萬1980元，另一人就不用給林錢。

    律師蔡家豪表示，法律上「連帶」就是2名以上被告要一起賠償原告的意思，例如民法第188條，受僱人在執行職務時侵害原告權利，不僅受僱人本人要負損害賠償責任，就連僱用人（僱主）也要「連帶」負損害賠償責任。

    不過，另一種情狀是，因被告不相隸屬，也沒有任何關聯，但基於同一個發生的原因，同時都必須對原告負損害賠償責任，2人就屬「不真正連帶債務關係」。

    以本案為例，李女跟劉父各自都因為劉男自殺尋短造成租屋成了凶宅，要負損害賠償責任，所以法院判處2人要連帶賠償，2人就是所謂的「不真正連帶債務關係」。但李女或劉父，只要其中一人支付林男75萬餘元，另一人就不需要再付給林男。

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