一人分飾娛樂公司老董、鄉民等4角 惡狼硬上求職女起訴

黃姓男子一人分飾四角，硬上想進入演藝圈的女子得逞。（情境照）

2021/06/16 15:26

〔記者王定傳／新北報導〕黃姓男子假扮自己是海納百川娛樂公司董事長及工作人員，拐騙一名想進入演藝圈的女子到摩鐵，撫摸她胸部及下體等部位，並以手機錄下她的呻吟聲及拍攝裸照，隨後先後假扮2名手握裸照及錄音檔的網友，強逼性交得逞2次，甚至嗆說：「要把你搞到高潮才算數」，新北地檢署今依強制性交等罪嫌起訴黃男。

檢警調查，去年3月間，黃男與女子在臉書上結識後，佯稱自己是海納百川娛樂公司董事長，可幫忙她詢問相關演藝工作事宜，隨後把她拐到摩鐵，親吻、撫摸女子胸部及下體，並以手機錄下她的呻吟聲。

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檢方調查，去年3月7日，黃男又假扮工作人員與女子聯繫說：「你是真的有想了解嗎？」、「你看看要不要先幫忙他拍照建檔給我們」、「有資料再來談吧」，使女子誤信確有演藝工作建檔一事，因此被騙往摩鐵拍攝裸照。

去年3月23日，黃男又以老董身分向女子攀談，威脅散佈錄音檔及裸照，逼女子與他發生性行為，被封鎖後不死心，先分飾第三名角色網友「JIM」，假意詢問女子是否有拍攝裸照，之後再以第四個角色網友「JEFFC」身分，出言威脅將散佈裸照及錄音檔，於去年10月7日強逼女子性交得逞一次。

檢方追查，黃男食髓知味，從同年10月8日起，陸續以「JEFFC」身分，傳訊要求「再來一次」，明知女子拒絕：「你不要強迫我、我只想恢復我的生活、不要再強人所難了」，竟威脅要聯繫A女男友，還要把裸照PO上DCARD論壇，甚至嗆說：「要把你搞到高潮才算數、快來給我X，不然自負風險」等語，再強逼性交得逞一次。

由於黃男事後仍不斷以此威脅發生性行為，A女忍無可忍報警處理，檢方偵辦時，黃男坦承一人分飾四角，但卻辯稱這些對話都只是開玩笑；檢方不採信，今日依強制猥褻、恐嚇、強制性交等罪嫌將黃男起訴。

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