為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    調酒師性侵酒醉正妹友人 她寫遺書、自殺未遂表清白

    高院綜合認定林男性侵犯行明確，今判他3年6月徒刑。（資料照）

    高院綜合認定林男性侵犯行明確，今判他3年6月徒刑。（資料照）

    2021/06/16 15:20

    〔記者楊國文／台北報導〕林姓調酒師心儀正妹友人小芝（化名），在前年一次在林男工作酒吧飲酒後，假意送有醉意的小芝返家，卻在她住處大樓的公共廁所內將她性侵得逞，小芝怒告林男性侵她，但他辯稱是合意性交，高等法院查出小芝事發後向閨密、友人哭訴遭性侵，還罹患憂鬱症而到精神科看診，甚至寫遺書、自殺尋死未遂，認定林男性侵犯行明確，依強制性交罪判刑3年6月，還可上訴。

    判決指出，林男已有女友，雖和頗具姿色的小芝（20多歲）是普通朋友，仍對其美貌為之傾倒。

    前年3月16日凌晨近3時，小芝和女友人赴林男工作的北市信義區一處酒吧飲酒後，已有醉意，凌晨3時40分小芝叫計程車欲返家，林男自告奮勇稱要當護花使者送她回北市內湖的社區大樓住處，小芝應允。

    抵達小芝住處後，她因酒醉致走路不穩、身體歪科，一路被林男攙扶著，沒想到林男扶著她走到二樓的交誼廳時，竟強拉她到一旁的公共廁所內，稍有意識的小芝不從並反抗，仍遭性侵得逞。事後，林男傳簡訊向小芝道歉，稱「對不起我做錯了」，小芝不接受道歉，告知閨密、好友遭到林男性侵一事，並提告。

    林男承認和小芝在大樓的公共廁所發生性行為，但此為「合意性交」，性交當時小芝意識清楚，絕未性侵。

    不過，法官勘驗大樓監視器畫面，從小芝走路搖晃、伸手按電梯鍵均失敗等情形，可以知悉她當時已酒醉，此外，小芝雙手均被抓傷，與她指控遭性侵時反抗的傷勢吻合。

    此外，多位閨密、友人都證稱小芝哭訴遭林男性侵，還罹患憂鬱症而到精神科看診，甚至在IG上發尋死訊息、寫遺書、自殺尋死未遂，高院綜合認定林男性侵犯行明確，今判他3年6月徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    性侵同袍少尉女友遇抵抗 淫狼上尉嘲笑：下面那麼濕還說不要
    2021/06/10 22:11

    性侵同袍少尉女友遇抵抗 淫狼上尉嘲笑：下面那麼濕還說不要
    酒吧老闆想硬上 女服務生一氣之下拿刀「斷龍根」
    2021/06/02 22:38

    酒吧老闆想硬上 女服務生一氣之下拿刀「斷龍根」
    專拐翹家少女、身障女嘿咻 惡狼再性侵女童遭重判11年
    2021/05/04 17:53

    專拐翹家少女、身障女嘿咻 惡狼再性侵女童遭重判11年
    吃定她不敢聲張、報案 惡狼4度性侵陌生女子
    2021/03/27 09:41

    吃定她不敢聲張、報案 惡狼4度性侵陌生女子
    社會今日熱門
    嘉義義竹農會員工掉落穀倉 如陷流沙遭玉米粒活埋送醫不治
    2021/06/15 17:04

    嘉義義竹農會員工掉落穀倉 如陷流沙遭玉米粒活埋送醫不治 影片

    防疫期間偏鄉亂倒廢棄物 保七總隊、屏東林管處聯手法辦
    2021/06/15 15:57

    防疫期間偏鄉亂倒廢棄物 保七總隊、屏東林管處聯手法辦

    已協議離婚 女回家收行李遭丈夫硬上
    2021/06/15 15:47

    已協議離婚 女回家收行李遭丈夫硬上

    不滿周刊報導 龍應台弟龍佛衛醫師告記者及徵信業者被駁回
    2021/06/15 15:49

    不滿周刊報導 龍應台弟龍佛衛醫師告記者及徵信業者被駁回

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播