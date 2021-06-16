調酒師性侵酒醉正妹友人 她寫遺書、自殺未遂表清白

高院綜合認定林男性侵犯行明確，今判他3年6月徒刑。（資料照）

2021/06/16 15:20

〔記者楊國文／台北報導〕林姓調酒師心儀正妹友人小芝（化名），在前年一次在林男工作酒吧飲酒後，假意送有醉意的小芝返家，卻在她住處大樓的公共廁所內將她性侵得逞，小芝怒告林男性侵她，但他辯稱是合意性交，高等法院查出小芝事發後向閨密、友人哭訴遭性侵，還罹患憂鬱症而到精神科看診，甚至寫遺書、自殺尋死未遂，認定林男性侵犯行明確，依強制性交罪判刑3年6月，還可上訴。

判決指出，林男已有女友，雖和頗具姿色的小芝（20多歲）是普通朋友，仍對其美貌為之傾倒。

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前年3月16日凌晨近3時，小芝和女友人赴林男工作的北市信義區一處酒吧飲酒後，已有醉意，凌晨3時40分小芝叫計程車欲返家，林男自告奮勇稱要當護花使者送她回北市內湖的社區大樓住處，小芝應允。

抵達小芝住處後，她因酒醉致走路不穩、身體歪科，一路被林男攙扶著，沒想到林男扶著她走到二樓的交誼廳時，竟強拉她到一旁的公共廁所內，稍有意識的小芝不從並反抗，仍遭性侵得逞。事後，林男傳簡訊向小芝道歉，稱「對不起我做錯了」，小芝不接受道歉，告知閨密、好友遭到林男性侵一事，並提告。

林男承認和小芝在大樓的公共廁所發生性行為，但此為「合意性交」，性交當時小芝意識清楚，絕未性侵。

不過，法官勘驗大樓監視器畫面，從小芝走路搖晃、伸手按電梯鍵均失敗等情形，可以知悉她當時已酒醉，此外，小芝雙手均被抓傷，與她指控遭性侵時反抗的傷勢吻合。

此外，多位閨密、友人都證稱小芝哭訴遭林男性侵，還罹患憂鬱症而到精神科看診，甚至在IG上發尋死訊息、寫遺書、自殺尋死未遂，高院綜合認定林男性侵犯行明確，今判他3年6月徒刑。

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