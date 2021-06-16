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    懲戒法院不畏武肺疫情 6/29公開審理前委員長石木欽

    石木欽案旁聽席設在司法院內。（記者吳政峰攝）

    石木欽案旁聽席設在司法院內。（記者吳政峰攝）

    2021/06/16 13:38

    〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，全國疫情警戒三級至28日，懲戒法院不畏疫情，決定在29日開庭審理懲戒法院前身公懲會的委員長石木欽違失案，並且例外「公開審理」，開放旁聽，惟考量到防疫，只開放8席民眾旁聽座位；石木欽不會出庭，委託律師廖芳萱辯護。

    懲戒法院的職務法庭專門審理法官違失案件，依照「法官法」規定為閉門審理，但本案合議庭認有公開審理的必要，決議開放旁聽，目前定29日下午2時於高等法院刑事庭大廈專一法庭進行言詞辯論。

    懲戒法院指強調，為因應武漢肺炎防疫措施，旁聽席不設在專一法庭，而是在司法院一樓多媒體簡報室的設延伸法庭，開放民眾旁聽席8席，座位間隔1.5公尺。欲請領旁聽證的民眾，需服裝儀容整齊，持國民身分證、護照、駕駛執照或全民健康保險卡，於當日下午1時10分起至1時30分止，至台北市博愛路127號刑事庭大廈一樓入口處，依排隊先後填載旁聽證領取表，並查驗身分證件後核發，至額滿為止。

    懲戒法院指出，領有旁聽證者欲進入延伸法庭，應全程佩戴旁聽證，先經安全檢查程序，攜帶具有攝影、錄影、錄音功能之3C產品者，應關閉電源或調整為靜音、震動模式，並於開庭前10分鐘依旁聽證座號入座，旁聽證於出庭時交還。非經審判長許可，不得使用3C產品拍照、攝影、錄音、錄影。

    懲戒法院提醒，旁聽者進入法庭大廈採實聯制，並應自備及全程佩戴口罩，入場前以酒精消毒，每人保持1.5公尺社交距離。

    監察院指出，石木欽與佳和集團負責人翁茂鍾多次不當飲宴，提供法律意見，並在承審與翁茂鍾公司有關的案件時，並未迴避，疑有違失，因而提起彈劾，移請懲戒法院審理。

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