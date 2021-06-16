婦深夜拜拜被路人嗆告 警翻遍法條以「蒙面偽裝驚嚇他人」送辦

梁姓婦人在自家攤位前拜拜竟被路人提告「驚嚇他人」，法官認定不是故意行為裁定不罰。示意圖。（資料照）

2021/06/16 11:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕梁姓婦人自覺近期運勢不好，她拿香朝著大馬路拜天公祈求好運，黃姓婦人剛好騎車行經該處，自認梁婦拿香對著她拜是在「觸霉頭」，黃婦跑到警局嚷著提告，警方翻遍法條，最後用社維法第63條第6款「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」將梁婦送辦，但法官認為梁婦不是故意拿香朝他人祭拜，裁定不罰。

判決指出，今年4月16日深夜11點多，黃姓婦人騎車經過大寮區潮寮路與光明路一段時，見到梁姓婦人手拿一柱香，站在馬路上朝著她的方向拜拜，黃婦剛好路口在停等紅燈，這30秒讓她「度日如年」，她自認被拜完後渾身不對勁，認為梁婦在觸她霉頭，於是跑到警局提告。

請繼續往下閱讀...

員警內耐心聽完黃婦的訴苦後，因黃婦堅持提告，員警翻遍法條，找到社維法第63條第6款「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，將拜拜的梁姓婦人送辦。

鳳山簡易庭審理時，梁婦說，她近日運氣不好，才會拿起線香拜玉皇大帝、媽祖娘娘，祈求兒子身體健康、運氣好轉及生意興隆，並沒有對任何人拜拜；她也說自己不認識黃婦，更不可能拿香對著她拜，在自家檳榔攤拜拜竟然會被告，她很想問對方「妳有事嗎？」

法官根據路口監視器畫面，確認梁婦拜拜時，有拿著香站在攤位前朝大馬路方向祭拜，但並沒有刻意朝黃姓婦人的方向拜拜，也沒有證據證明梁婦拜拜後對黃婦造成驚嚇等情況，因此裁定不罰，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法