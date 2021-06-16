遠東通訊園區傳鷹架倒塌 所幸無人傷亡

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即將拆除的5層樓大樓，圍起的鷹架突然全面倒塌。（記者徐聖倫翻攝）
〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋區南雅南路二段遠東通訊園區內1處廢棄已久的5層樓大樓，近日將進行拆除作業，不料在今上午10時許，大樓外牆圍起的一大片鷹架因不明原因倒塌，所幸當時沒有任何人經過，現場相關人員正進行排除作業，後續也將釐清倒塌相關原因。
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