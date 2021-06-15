內湖超商驚傳擄人？ 警方封鎖現場調查中

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內湖成功路二段驚傳擄人。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區成功路二段上的萊爾富超商，今日晚間六點多驚傳一起疑似擄人案，超商店員報警指出，有數名黑衣男在超商前持刀將一名男子強押上車擄走，但據了解，警方初步研判男子是自行跟黑衣男上車，詳細案情還有待釐清。警方目前封鎖現場調查，並持續追查男子行跡。
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