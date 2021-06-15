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    偷丟垃圾、丟掉鄰居NIKE鞋 惡行全被錄付出慘痛代價

    判決情境照（資料照）

    判決情境照（資料照）

    2021/06/15 22:34

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市孫姓女子和同棟四樓陳姓鄰居相處不睦，竟多次丟棄自家垃圾到陳家門前，並取走對方名牌球鞋耐吉（NIKE）等物丟掉，但過程均被監視器全部錄下，雖然孫婦辯稱不是她所為，高等法院仍不採信，依2個竊盜罪判她40天拘役，可易科罰金4萬元定讞。

    判決指出，住在台北市某大樓二樓的孫姓女子和四樓的陳姓男子相處不睦，除曾多次偷丟表圾在他家門前，2018年1月13日上午7時，竟將陳男放置在家門口的耐吉（NIKE）球鞋（價值2500元）取走。同年10月2日上午10時，孫婦又以相同手法取走價值800元的雨衣後離去。

    陳男發現放置門口的球鞋、雨衣等物陸續失竊，經檢視門口的監視器畫面，認定女竊嫌就是同棟鄰居孫女，報警提告，檢察官依竊盜罪嫌將孫女起訴。

    孫女否認犯行，辯稱監視器拍到的人不是她，辯護律師指稱監視器未拍到正臉，無法證實竊嫌是孫女，退一步而言，即使是孫女取走陳男的球鞋等物，是以為堆放在4樓住處外面的物品是回收物而取走，不構成竊盜。

    不過，審理時，法官當庭勘驗監視器畫面，法官、陳男從外貌、髮型、身材、40多歲年紀等特徵，均認定竊嫌就是孫女本人，法官認為，孫女僅因和陳男相處不睦竟起意搞破壞報復，加上犯後否認無悔意，依2個竊盜罪判孫女40天拘役，可易科罰金4萬元定讞。#

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