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    首頁　>　社會

    小三和駕駛班教練上摩鐵辯「純休息」 他打臉「她很享受」

    高等法院依據黃男承認2度性交、在LINE對話討論2人做愛細節，認定趙女破壞黃妻婚姻且情節重大，判應賠償20萬元確定。（資料照）

    高等法院依據黃男承認2度性交、在LINE對話討論2人做愛細節，認定趙女破壞黃妻婚姻且情節重大，判應賠償20萬元確定。（資料照）

    2021/06/15 16:48

    〔記者楊國文／台北報導〕已婚的黃姓駕訓班教練和趙姓女子發生婚外情，並2度到摩鐵性交，懷孕的黃妻知悉後因情緒激動早產，怒告趙女通姦罪並求償100萬元，趙女辯稱，和黃男赴摩鐵只是「純休息」，未發生性關係，但遭黃男打臉，稱她在床上的表情是「很享受」，高等法院依據黃男承認2度性交、在LINE對話討論2人做愛細節，認定趙女破壞黃妻婚姻且情節重大，判應賠償20萬元確定。

    黃妻提告指出，和丈夫黃男6年前結婚，趙女在黃男任職的駕訓班認識他後，明知他已婚，仍和他親密出遊、4年前2度到摩鐵性交，還多次以LINE調情並討論作愛過程，她得知後因衝擊太大，導致她因此而早產，怒告趙女並求償100萬元。

    趙女辯稱，和黃男僅是普朋友關係，她時常和朋友出遊，並非只是黃男出遊；對於黃妻指控曾2度和黃男到摩鐵開房間性交，趙女指稱2人到摩鐵只是「純休息」，未發生性關係，而且檢察官已將通姦罪予不起訴處分，因此她沒有賠償必要。

    不過，黃男證稱，和趙女確實2度到摩鐵性交，且第一次是趙女自國外回國，半夜打電話給他說有禮物要給他，他才前往摩鐵赴約。

    高等法院檢視黃男和趙女2人LINE對話內容，發現充斥露骨的調情內容及談論作愛細節，例如黃男表示2人作愛時，趙女的表情是很享受的，趙女則毫不掩飾稱「你只是在床上看到另外一面的我而已」，此外，2人還討論作愛後黃男喜歡口射或顏射話題，趙女還一再追問黃妻做愛的極限為何？喜歡那一種？合議庭認定２人發生性關係無誤。

    高院指出，因通姦除罪化之故，趙女被控通姦罪才會獲得不起訴處分，綜合調查事證，趙女已介入黃妻婚姻，且情節重大，判她應賠償20萬元確定。

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