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    首頁　>　社會

    辛苦了！今天警察節 宜蘭11警獲「蘭城警英獎」肯定

    羅東分局分局長陳信璁（右）獲績優一級主管獎。左為宜蘭縣警察局局長廖材楨。（宜蘭縣警察局提供）

    羅東分局分局長陳信璁（右）獲績優一級主管獎。左為宜蘭縣警察局局長廖材楨。（宜蘭縣警察局提供）

    2021/06/15 16:12

    ［記者蔡昀容／宜蘭報導］警察業務內容五花八門，包含偵查破案、交通疏導、疫情相關勤務等，相當辛苦；今天是警察節，宜蘭縣政府警察局頒予10名警察「蘭城警英獎」，肯定他們的表現和辛勞，今年考量疫情，並未舉辦大型頒獎典禮，改為網路直播。

    宜縣警局表示，2014年起在警察節舉辦「蘭城警英獎」，就偵防犯罪、交通安全、為民服務、優良風紀、特殊事蹟等，給予同仁肯定；今年考量內外勤主管也很辛苦，新增績優一級主管獎。

    刑大去年辦理約90件網路緝毒案，偵查佐羅友良參與9成，並查緝及協辦治平專案首要對象陳嫌等10人的涉嫌恐嚇取財案。羅友良謙虛地說，隊上辦案多分工合作，破案並非個人功勞，要謝謝長官、同事的幫忙和推薦。

    除了羅友良，偵防犯罪類獲獎者，還有羅東分局偵查佐駱宏倫、三星分局偵查佐徐偉誠，駱偵破了槍枝改造工廠，徐也查獲非制式長槍、非制式手槍、子彈及武士刀等違禁物品。

    交通安全類，交通警察隊警員林杰旻平均每週取締2件酒駕違規，戮力防制酒後駕車事故發生；蘇澳分局警員劉彥魁2018年10月起，全程參與蘇花改交通疏導規劃和執行；礁溪分局轄內有國五頭城交流道、礁溪市區，交通勤務繁重，警員吳文瑜去年假日交通疏導近400個小時、深夜防制危險駕車勤務達232小時。

    為民服務類，礁溪分局警員吳金勝，去年利用勤餘時間服務民眾，例如熱心協助迷途之日籍旅客；宜蘭分局警員蔡瑋婷巡邏時，獲報宜蘭市陽大醫院有民眾稱其年邁母親走失，於陽大醫院、宜蘭轉運站徒步尋找，協助尋獲。

    優良風紀類，督察科督察員蔡明原獲獎；羅東分局巡官陳思翰，承辦各項防疫業務，妥善規劃各項管制及疫調工作，也獲得肯定。

    縣警局說，羅東分局分局長陳信璁先前帶過蘇澳、礁溪分局，從一般分局逐步調任到勤務繁重的分局，綜理轄內治安、交通及防疫工作經評比，成績名列前茅，對待同仁也很好，縣警局肯定其工作態度，特頒績優一級主管獎。

    宜蘭縣警察局局長廖材楨說，恭喜獲獎人，也感謝大家盡忠職守，盡心盡力執行治安及防疫工作，大家辛苦了，也提醒所有警員，三級期間特別注意值勤安全和自身健康。

    宜蘭刑大偵查佐羅友良（右）獲頒「蘭城警英獎」偵防犯罪類。左為宜蘭縣警察局局長廖材楨。（宜蘭縣警察局提供）

    宜蘭刑大偵查佐羅友良（右）獲頒「蘭城警英獎」偵防犯罪類。左為宜蘭縣警察局局長廖材楨。（宜蘭縣警察局提供）

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