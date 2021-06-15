嫌警察髒！越女直播造謠警確診多 竟拒到警局應訊

有越南籍女直播主在網路散布武漢肺炎假訊息遭警方傳喚。（記者姚岳宏翻攝）

2021/06/15 13:34

〔記者姚岳宏／台北報導〕此波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情造成雙北多名警察染疫，竟有新住民在臉書社團直播表示，有民眾因常跟警察聊天，所以她也被感染隔離，台北市警方接獲檢舉，認為是謠言且恐造成民眾恐慌，循線查出越南籍陳姓女直播主，除要求下架，也將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送桃園地檢署偵辦。

特別的是，該名年約40歲、經常在網路直播網拍的陳女收到警方通知書，直接就表明警局病毒多，她怕生病，不願配合到警局說明，要警方直接函送她，自己再去地檢署就好了；她恐懼染疫的態度，讓承辦員警感到很無言。

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北市文山一分局日前接獲民眾檢舉，在社群通訊軟體臉書（Facebook）群組內，有越南籍新住民透過直播方式以越南話瘋傳「木柵地區的警察局，有7位警察確診Corona（即武漢肺炎）」、「有某民眾常與警察聊天，所以她也被感染，她的家人都被隔離了！」該影片觀看次數近萬。

警方接獲檢舉，進行數位偵蒐，查出陳女上月23日在其臉書粉絲專頁，以直播造謠木柵地區有7位員警確診武肺（直播當時僅1警確診），及有民眾及其家人因與警察聊天被感染、遭隔離等不實訊息，恐造成民眾恐慌，危害社會秩序。

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警方將她依法送辦，也呼籲民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣300萬元罰金。

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