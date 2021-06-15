2021年嘉義縣模範警察 林進笙、龔書璋獲獎

嘉義縣模範警察鹿草分駐所長林進笙。（記者林宜樟翻攝）

2021/06/15 11:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今天6月15日是警察節，嘉義縣選出縣內模範警察，從警40年的水上警分局鹿草分駐所長林進笙及從警31年朴子警分局偵查隊偵查佐龔書璋，2人偵破各類案件，表現優秀，獲選為嘉義縣模範警察。

林進笙警職生涯迄今40年，擔任外勤所長13年，任職以來5年內嘉獎408次、記功2次，工作認真負責、積極向上，偵辦各類案件及辦理工作事項積極進取，任職以來無受品操懲處、未列教育輔導或風紀評估對象，無考績列丙等及受刑事、懲戒、記過以上處分，5年以前考核均獎多於懲。

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林進笙做事認真，多次查獲毒品案件，偵辦車禍案件查獲肇事逃逸者，曾查獲不肖業者偷倒非法廢棄物燃燒製造空污，他還曾於2020年協助救援在八掌溪沙洲上受困的民眾；2018年823豪雨嘉義地區大淹水，林進笙巡察發現鄉內三角村部分區域恐會淹水，與警員協助撤離住戶。

龔書璋工作認真負責、積極向上，偵辦各類案件及辦理工作事項積極進取，警職生涯迄今31年，擔任刑事工作10年，偵辦刑事案件經驗豐富，任職以來5年內嘉獎786次、記功18次，任職以來無受品操懲處、未列教育輔導或風紀評估對象，無考績列丙等及受刑事、懲戒、記過以上處分，5年以前考核均獎多於懲。

龔書璋偵辦各類案件，2020年「全國大掃黑」專案嘉義縣警方破獲詐欺集團，他代表朴子偵查隊受獎；10年前，龔書璋時任民雄警分局任職偵查佐，當時有街友組成強盜集團，竊車製造假車禍撞死大學生劫財，他參與偵辦這起街友強盜集團假車禍真搶劫案件，逮捕犯人，家屬非常感謝警方努力破案。

嘉義縣朴子警分局偵查隊偵查佐龔書璋。（記者林宜樟翻攝）

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