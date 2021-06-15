不滿石崇良「破口是萬華」說法 徐立信控散布疫情假訊息

徐立信不滿石崇良的說法，今向北檢告發石崇良時受訪表示，石崇良對於疫情及病毒的狀況，一定比一般人還了解，卻明知為不實還公開對社會大眾宣傳萬華是病毒的發源地，大錯特錯，錯得太離譜，帶頭違法散布不實訊息，因此依法告發。（記者錢利忠攝）

2021/06/15 11:14

〔記者錢利忠／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，衛生福利部次長石崇良在立院答詢時說「破口是萬華」引發熱議，除了北市副市長黃珊珊要求道歉外，身兼指揮中心指揮官的衛福部部長陳時中也指，包含他自己在內，如果有發言不夠精確之處要向大家道歉。北市議員徐立信認為石的言論不實，今向台北地檢署告發石散布疫情假訊息。

石崇良11日在立院答詢時表示，這波疫情調查，根據確診個案數、地理分布日等科學數據後發現，是從萬華地區擴散到其他地區，主張應該要加強熱區的社區篩檢，此番發言被外界解讀是貼萬華地區標籤。

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石崇良事後解釋，萬華破口是回應立委羅明才的質詢，表示這波疫情依據疫調、確診個案數、地理分佈等科學數據，是由萬華地區擴散至周邊地區，因此應該儘速加強這些地區的社區篩檢，找出潛在感染者，疫情才能早點控制；沒有責怪任何人的意思，也希望大家不要標籤化，「病毒才是我們共同的敵人。」

徐立信不滿石崇良的說法，今向北檢告發石崇良時受訪表示，石崇良對於疫情及病毒的狀況，一定比一般人還了解，卻明知為不實還公開對社會大眾宣傳萬華是病毒的發源地，大錯特錯，錯得太離譜，帶頭違法散布不實訊息，因此依法告發。

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