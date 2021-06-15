台3線重機過彎不慎撞成一團 3騎士受傷

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重機過彎不慎撞成一團。（記者蔡政珉翻攝）
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖警方今天指出，14日1輛紅牌大重機車由台三線北往南方向行駛行經103.6公里處，因過彎操作不當衝至對向車道，結果與對向的2輛黃牌大型重機撞成一團。
警方調查後，當時紅牌重機先與對向第1輛黃牌重機對撞，後方另1輛黃牌重機閃避不及撞上，3人也倒地受傷，其中紅牌重機駕駛傷勢較重，左腳大腿骨折。
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警方提醒，台3線常有重機出沒追風，但因道路多有過彎處，加上附近有民宅，請駕駛務必小心注意。
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