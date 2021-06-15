介紹孩子15歲同學坐檯陪酒 法官不給同學媽緩刑

情境照。

2021/06/15 08:18

［記者陳鳳麗／南投報導］南投縣邱姓女子介紹孩子同學、國中剛畢業的15歲多少女給陳姓小黃司機，由陳男帶去某家養生館坐檯陪酒，少女每節2小時賺1200元，陳男和養生館媽媽桑吳女和廬女都有抽成，前年10月少女又被邱女介紹去北部陪酒被警方救援安置，才說出曾在南投縣陪酒，邱女因已先被判緩刑2年，因此該案判刑4月，而小黃司機和2名媽媽桑，依違反兒少性剝削防制條制罪名，各判刑4月，緩刑2年，均要向公庫繳3萬元。

邱姓女子因小孩的同學15歲多的少女，前年6月國中剛畢業想賺錢，邱就將她介紹給經常搭載邱女的陳姓小黃司機，請他介紹少女去坐陪酒，陳男於是帶著少女到南投縣某家養生館，給盧姓和吳姓媽媽桑，陳男講好少女坐檯陪酒每節賺1200元，他分一成，而兩名媽媽桑則合分300元，少女可得780元。

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少女前年7月初開始坐檯陪酒一個月，陳男分得2000多元，兩名媽媽桑各分到5000多元，少女後來被邱女介紹到桃園坐檯陪酒，前年10月在桃園被警方救援安置，少女被安置後才說出3個多月前已先在南投縣坐檯陪酒過。

邱女因少女在桃園陪酒案，已被依違反兒少性剝削防制條例罪名被刑3個月，緩刑兩年。因尚在緩刑期間即再犯，南投地院近日判她有期徒刑4個月，可易科罰金，但不得緩刑。

陳姓小黃司機和盧姓、吳姓媽媽桑則各判刑4個月，緩刑兩年，都得向公庫支付3萬元。

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