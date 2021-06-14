靈犬抓小偷！車內「伯恩山犬」跳出助警逮到偷車賊

邱嫌（白衣者）路過李男轎車，趁機將車開走。（記者王冠仁翻攝）

2021/06/14 13:00

〔記者王冠仁／台北報導〕李姓男子開車載著飼養的「伯恩山犬」外出，他將車輛臨停在台北市街頭下車辦事；邱姓男子路過發現車門沒鎖，他跳進車內將車開走並搜刮車內財物。邱將車輛停在他處下車離去，車內的「伯恩山犬」趁機跳出，熱心民眾發現「伯恩山犬」，將牠帶往診所掃瞄晶片並連繫上李，李再通知警方前來停車處，警方進而順利逮到邱。

警方調查，日前李姓男子開車載著寵物「伯恩山犬」外出，他前往台北市龍江路附近將車輛臨停路邊並下車辦事，李一時貪圖方便，車鑰匙沒拔、車門也沒鎖。不久後，路過該處的37歲邱姓男子經過，發現李的轎車內無人，他心生歹念，跳進車內迅速將車開走，並搜刮車內財物，偷走裝有2萬多元現金的一個包包。

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邱將車開走數百公尺後，將車停放在五常街路邊隨即下車，想不到，邱開車門下車時，車內的「伯恩山犬」也趁機跳出；邱不以為意，逕自離去，但「伯恩山犬」仍在車輛附近徘徊。

不過，有熱心民眾路過該處，發現「伯恩山犬」，民眾以為牠走失，將牠帶動物診所掃瞄晶片，進而聯繫上李。李獲報，火速趕來，熱心民眾再告知是在五常街附近發現「伯恩山犬」，進而找到失竊車輛。

轄區警方根據失竊車輛停放地點擴大調閱監視器畫面，進而鎖定邱涉嫌竊車，進一步通知他到案說明。邱坦承偷車，還說想繼續開車，才將車停在路邊，但邱否認搜刮車內財物，他聲稱找到車內的包包時，包包內沒有錢，他才隨機將包包棄置路邊。

警方說，邱最後被警方依竊盜罪嫌送辦，警方也將進一步釐清他聲稱包包內沒有財物一事是否屬實。

邱嫌（白衣者）路過李男轎車，趁機將車開走。（記者王冠仁翻攝）

邱嫌（白衣者）偷走車內財物後下車離去，李男飼養的伯恩山犬趁機跳出車外。（記者王冠仁翻攝）

邱嫌偷走車內財物後下車離去，李男飼養的伯恩山犬趁機跳出車外。（記者王冠仁翻攝）

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