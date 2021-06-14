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    鼻酸！來不及見到爸爸 台中出生20天男嬰窒息亡

    印尼媽媽與兩名兒子住在大樓頂樓的加蓋簡陋套房。（民眾提供）

    印尼媽媽與兩名兒子住在大樓頂樓的加蓋簡陋套房。（民眾提供）

    2021/06/14 12:54

    〔記者許國楨／台中報導〕台中一名未滿月的男嬰，今天早上被印尼籍母親發現疑被3歲哥哥壓到沒了呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，尤其遺憾的是，小男嬰出生至今才20天，在外地工作，也是印尼籍的爸爸原本要回來看新生兒，未料一直找不到時間，竟得面臨天人永隔的無限悲痛，令人鼻酸。

    據了解，該名母親是來台工作的印尼籍外籍移工，與同鄉的印尼籍移工認識交往後，目前育有一名3歲大兒子，以及該名剛出生未滿月的小兒子，男方平日都在外地工作，女方則偶爾替人帶小孩貼補家用，平日除了自己的兩名兒子外，還在坐月子的母親也替同鄉朋友帶一名3個月大的男嬰。

    今天早上近7時，母親發現小兒子不對勁，趕緊聯絡房東通報警、消到場時，母親已經等不及，直接抱著男嬰在樓下焦急等待，但男嬰當時已無生命跡象，經救護車送往平等澄清醫院急救，仍宣告不治，母親當場不可置信，情緒崩潰痛哭，尤其令人遺憾的是，男嬰生父知道她已經生下男嬰，但因為在外地工作無法回來，還沒跟小孩見過面。

    警方初步檢視男嬰沒有明顯外傷，沒有受虐情形，疑是睡夢中被同床睡在一起的3歲哥哥壓倒，導致窒息死亡，除通知社會局協助瞭解，也報請檢方相驗，進一步釐清確切死因。

    據了解，印尼媽媽與兩名兒子，住在中區成功路上一棟大樓頂樓的加蓋出租套房，房東也透露，印尼媽媽搬來一年多，平常就跟2個孩子擠在約4坪大的簡陋套房內，生活過的相當辛苦，有時還得靠附近善心民眾接濟生活用品，而房租也是欠繳半年多，但看她生活艱苦，沒有跟她催繳。

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